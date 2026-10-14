MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ? 13 Ekim MasterChef 1. ve 2. eleme adayı kim oldu?
MasterChef eleme potasına kim gitti, dün akşam MasterChef'te eleme adayı kim oldu? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026 yarışmasının 13 Ekim Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle haftanın ilk dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Kaybeden takımdan iki yarışmacı eleme potasına gönderildi. Peki, MasterChef 1. ve 2. eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 14 Ekim 2026 itibarıyla MasterChef eleme potasında bulunan yarışmacılar ve son bölümde yaşananlar...
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MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. 13 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanan son bölümde kırmızı ve mavi takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Şeflerin belirlediği zorlu yemekleri hazırlayan yarışmacılar, eleme potasına girmemek için mücadele etti. Takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık yarışması ve eleme oylaması gerçekleştirildi. MasterChef eleme adayı kim, potaya kim girdi, MasterChef'te dün akşam kim kazandı? sorularının yanıtları gecenin sonunda netleşti.
MASTERCHEF'TE ELEME HEYECANI BAŞLADI
MasterChef Türkiye'nin 13 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk takım dokunulmazlığı oynandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, eleme potasından uzak kalmak için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda iki isim için eleme süreci başladı.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı. Yarışmacılar kızartmalar konseptinde dokuz farklı yemek hazırladı. Edirne tava ciğeri, Kayseri yağ mantısı, calamari fritti ve dana eti katsu gibi lezzetlerin yer aldığı mücadelede mavi takım kaybederek bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Şefler bu turda yarışmacılardan İran mutfağının özel lezzetlerinden Fesenjan hazırlamalarını istedi. Şadi ile Hasan Alp'in son aşamada karşı karşıya kaldığı mücadelede bireysel dokunulmazlığı Şadi kazandı.
MASTERCHEF 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Şadi, haftanın ilk eleme adayını belirleme hakkını elde etti. Şadi'nin eleme potasına gönderdiği isim Şiringül oldu. Böylece Şiringül, 13 Ekim 2026 tarihinde MasterChef eleme potasına giren ilk yarışmacı olarak açıklandı.
MASTERCHEF 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te ikinci eleme adayı ise takım arkadaşlarının oylarıyla belirlendi. Mavi takımda yapılan konsey oylamasının ardından en fazla oyu alan Hasan Alp, haftanın ikinci eleme adayı oldu. Böylece eleme potasındaki ilk iki isim kesinleşti.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR? 14 EKİM 2026
MasterChef Türkiye'de 13 Ekim Salı akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren yarışmacılar şöyle:
1. eleme adayı: Şiringül
2. eleme adayı: Hasan Alp
14 Ekim 2026 sabahı itibarıyla eleme potasında bu iki yarışmacı bulunuyor. Haftanın ilerleyen dokunulmazlık oyunlarının ardından yeni eleme adayları da belirlenecek. Şiringül ve Hasan Alp henüz yarışmadan elenmedi; yalnızca eleme potasına aday olarak gönderildi.