MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ? 13 Ekim MasterChef 1. ve 2. eleme adayı kim oldu?

1

MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. 13 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanan son bölümde kırmızı ve mavi takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Şeflerin belirlediği zorlu yemekleri hazırlayan yarışmacılar, eleme potasına girmemek için mücadele etti. Takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık yarışması ve eleme oylaması gerçekleştirildi. MasterChef eleme adayı kim, potaya kim girdi, MasterChef'te dün akşam kim kazandı? sorularının yanıtları gecenin sonunda netleşti.