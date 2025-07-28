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Manisa'da imamdan örnek davranış! Kur'an kursuna gelen çocuklara havuz aldı

28.07.2025 - 14:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-

Manisa'da görev yapan Hacı Mahir Camisi’nin imamı Bünyamin Baysal, yaz sıcaklarında çocuklara serinleme imkanı sunmak için cami bahçesine şişme havuz kurdu. Çocuklar, havuzda hem serinliyor hem de eğleniyor. Kur'an kursundan Ali Eymen Eksik "Yaz Kur'an kursuna geliyoruz. Çok sıcak olunca hocamız bize havuz yaptı. Buna da şükür. Kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

1Manisa'da imamdan örnek davranış! Kur'an kursuna gelen çocuklara havuz aldı

Turgut Özal Mahallesi'nde görev yapan Hacı Mahir Camisi’nin imamı Bünyamin Baysal, mahallede yüzme havuzu ya da denize ulaşım imkanı olmayan çocukların, yaz Kur'an kursu sonrası güvenli şekilde serinleyebilmeleri amacıyla cami bahçesine şişme havuz yerleştirildi.

2Manisa'da imamdan örnek davranış! Kur'an kursuna gelen çocuklara havuz aldı

Yaz Kur'an kursuna katılan 110 öğrenci, öğle saatlerinde derslerini tamamladıktan sonra sırayla havuza girerek hem serinliyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Etkinlikte hijyen kurallarına da dikkat ediliyor.

3Manisa'da imamdan örnek davranış! Kur'an kursuna gelen çocuklara havuz aldı

Kursta eğitim gören öğrenciler, uygulama nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerden Muhammed Kalkan, "Buralarda hiç havuz yok. Cami hocamız yaz Kur'an kursu bünyesinde bize havuz yaptı. Kendisine teşekkür ederim" dedi.

4Manisa'da imamdan örnek davranış! Kur'an kursuna gelen çocuklara havuz aldı

Ali Eymen Eksik ise "Yaz Kur'an kursuna geliyoruz. Çok sıcak olunca hocamız bize havuz yaptı. Buna da şükür. Kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

5Manisa'da imamdan örnek davranış! Kur'an kursuna gelen çocuklara havuz aldı

Bir diğer öğrenci Muhammed Abdullah Kılıç da "Büyük havuzlara gitmek isterdik ama imkanımız olmadığı için hocamız bu havuzu getirdi. Çok sevindik" diye konuştu.