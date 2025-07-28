Manisa'da imamdan örnek davranış! Kur'an kursuna gelen çocuklara havuz aldı
28.07.2025 - 14:56Güncellenme Tarihi:
Kaynak : Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-
Manisa'da görev yapan Hacı Mahir Camisi’nin imamı Bünyamin Baysal, yaz sıcaklarında çocuklara serinleme imkanı sunmak için cami bahçesine şişme havuz kurdu. Çocuklar, havuzda hem serinliyor hem de eğleniyor. Kur'an kursundan Ali Eymen Eksik "Yaz Kur'an kursuna geliyoruz. Çok sıcak olunca hocamız bize havuz yaptı. Buna da şükür. Kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
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Yaz Kur'an kursuna katılan 110 öğrenci, öğle saatlerinde derslerini tamamladıktan sonra sırayla havuza girerek hem serinliyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Etkinlikte hijyen kurallarına da dikkat ediliyor.
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Ali Eymen Eksik ise "Yaz Kur'an kursuna geliyoruz. Çok sıcak olunca hocamız bize havuz yaptı. Buna da şükür. Kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
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Bir diğer öğrenci Muhammed Abdullah Kılıç da "Büyük havuzlara gitmek isterdik ama imkanımız olmadığı için hocamız bu havuzu getirdi. Çok sevindik" diye konuştu.