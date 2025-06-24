Manisa'da 10 bin dekarda ekim başladı: 300 yıllık tohum geleneği var

Bu senede ilçemizde her zaman olduğu gibi kavun ekilişlerimizi tamamladık, topraklarımız tohumlarla buluştu, hatta fidanlarımızda çıktı. Artık coğrafi tescilli benekli Kırkağaç Kavunumuzun yanı sıra dilimli kavunlarımız ile de sofraları süsleyeceğiz. Bu sene yine 10 bin dekarın altına düşmedik. Ortalama her yıl 10 bin-12 bin dekar seviyelerinde bir ekilişimiz oluyor. Bu kavunlarımızı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz ve ağustos ayını bekliyoruz. Şu anda hummalı bir çalışma yapıyoruz. Bütün çiftçilerimiz çapa yapıyor, sulama yapıyor, gübreleme yapıyor ve ara sürüm yapıyor. İnşallah ağustos ayı gelince bu güzel lezzetle sizleri buluşturacağız. İnsanlarımız artık sağlıklı ve güvenilir tarım gıdalarıyla beslenmek istiyor. Bu yüzden Kırkağaç Kavunumuzun bir özelliği var. Bizim kavunumuz bir hibrit değil, iki genetiğiyle oynanmış GDO'lu tohum değil. Yani ata tohum dediğimiz tohum ve gerçekten de ata tohumu. Yani bundan 200 - 300 yıl önce dedelerimiz, atalarımız nasıl tohum yetiştiriyorlarsa bizde şu anda aynı şartlarda bu kavunları yetiştiriyoruz. Bence bizim kavunumuzun özelliği de oradan kaynaklanıyor."