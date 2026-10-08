MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNADA SON DURUM | 10 kişi kurtarıldı! Bina kaydı, kontrollü yıkım başladı: Enkaz altında kaç kişi var?
Maltepe'de çöken binada son durum ne, kaç kişi kurtarıldı, enkaz altında kaç kişi var, bina neden çöktü? İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk 3 katında meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkazdan 3'ü çocuk 10 kişi kurtarılırken 2 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Binanın ayakta kalan bölümlerinde çökme riski oluşması arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırırken yapının kontrollü şekilde yıkılması için çalışma başlatıldı.
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Maltepe Cevizli'de çöken binada son durum ne? Enkaz altında kaç kişi kaldı, kaç kişi kurtarıldı? Maltepe'deki bina neden çöktü, bina kaydı mı, kontrollü olarak yıkılacak mı? İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen bina çökmesinin ardından bölgedeki çalışmalar sürüyor. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katı saat 05.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken binanın çökmeyen üst katlarında bulunan vatandaşlar tahliye edildi.
MALTEPE'DE NE OLDU, BİNA NEREDE ÇÖKTÜ?
Arama kurtarma çalışmalarında saatler ilerledikçe bilanço da netleşmeye başladı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda enkazdan toplam 10 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan 3'ünün çocuk olduğu belirtilirken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen diğer 2 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürdürülüyor.
MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNADA SON DURUM NE?
Maltepe'deki bina çökmesinin ardından çalışmalar kritik bir aşamaya geldi. Sabah saatlerinde başlayan arama kurtarma faaliyetleri gün boyunca devam ederken enkazdan kurtarılanların sayısı 10'a yükseldi.
Ekipler, enkazda yaptıkları çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Güncel bilgilere göre enkaz altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kurtarma faaliyetlerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve emniyet ekipleri katılıyor. Binanın ayakta kalan bölümlerinin oluşturduğu risk nedeniyle ekiplerin çalışmaları güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.
MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNADAN KAÇ KİŞİ KURTARILDI?
Maltepe Cevizli'deki binanın enkazından 3'ü çocuk olmak üzere toplam 10 kişi kurtarıldı.
Ekipler ilk olarak enkazdan 5 kişiyi çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Çalışmaların ilerleyen bölümünde 5 kişinin daha kurtarılmasıyla kurtarılanların sayısı 10'a ulaştı.
Kurtarılan vatandaşlar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, yaralıların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada hayati tehlikesi bulunan kimsenin olmadığını belirtti.
MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA KAÇ KİŞİ VAR?
Arama kurtarma çalışmalarının ilk saatlerinde enkaz altında bulunduğu düşünülen kişi sayısına ilişkin farklı rakamlar açıklanmıştı. Kurtarma faaliyetleri ilerledikçe tablo değişti.
Güncel bilgilere göre enkaz altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Ekipler zaman zaman çalışmaları durdurarak enkazda dinleme gerçekleştiriyor. Arama faaliyetlerinde K-9 arama kurtarma köpeklerinden de yararlanılıyor.
MALTEPE'DEKİ BİNADA KAYMA MI OLDU?
Çökmenin ardından binanın ayakta kalan üst bölümlerinin durumu ekipler açısından ciddi risk oluşturdu.
Binanın altındaki 3 katın çökmesinin ardından üst bölümün ayakta kalması, yapının tamamen çökme tehlikesini beraberinde getirdi. Yapının yan yatması ve kayma meydana gelmesi nedeniyle binanın çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.
Polis ekipleri binanın bulunduğu sokağa çıkan yolları tedbir amacıyla trafiğe kapattı. Arama kurtarma ekiplerinin güvenli şekilde çalışabilmesi için geniş bir güvenlik alanı oluşturuldu.
Binanın kalan bölümlerindeki çökme riski nedeniyle ekiplerin yapıya kontrollü şekilde girdiği belirtildi.
MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA KONTROLLÜ OLARAK YIKILIYOR
Binanın ayakta kalan bölümlerindeki risk nedeniyle yapının kontrollü şekilde yıkılması için çalışma başlatıldı.
İstanbul Valisi Davut Gül, binanın üstten başlanarak kontrollü şekilde yıkılacağını açıkladı. Plan kapsamında öncelikle ayakta kalan bölümün oluşturduğu ağırlığın azaltılması amaçlanıyor.
Ekipler bir taraftan yapının üst bölümünde kontrollü çalışma yürütürken diğer taraftan enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için alt kısımdan açılan geçiş ve tünelleri kullanıyor.
Çalışmalara destek verilmesi amacıyla bölgeye iş makineleri de sevk edildi.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?
Maltepe'deki arama kurtarma operasyonu geniş bir ekiple sürdürülüyor.
İtfaiyenin 56 araç ve 175 personelle, AFAD'ın ise 5 araç, 25 personel ve K-9 arama kurtarma köpekleriyle çalışmalara katıldığı bildirildi.
Ekipler enkaz içerisinde kontrollü ilerlerken belirli aralıklarla çalışmaya ara vererek ses dinlemesi gerçekleştiriyor.
Binanın ayakta kalan bölümlerindeki göçme tehlikesi nedeniyle kurtarma çalışmalarında hem enkaz altındaki vatandaşların hem de ekiplerin güvenliği ön planda tutuluyor.
ÇÖKMEDEN ÖNCE BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞMUŞ
Olayın ardından binanın çökmesinden önce kaydedildiği belirtilen dikkat çekici görüntüler de ortaya çıktı.
Binanın alt katında bulunan tekstil işletmesinde duvarlarda oluşan çatlakların daha önceden cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği belirtildi.
İşletmeci Fatma Kaya, çatlakların özellikle nisan ayından sonra büyümeye başladığını söyledi. Kaya, iş yerinde kolon kesildiği yönündeki iddiaları ise reddetti.
Söz konusu çatlakların binanın çökmesiyle doğrudan bağlantısının bulunup bulunmadığı yapılacak teknik incelemeler sonucunda netleşecek.
MALTEPE'DE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?
Maltepe'deki binanın neden çöktüğü henüz kesin olarak belirlenmedi.
Binadaki çatlaklar, yapıya ilişkin tadilat iddiaları veya başka herhangi bir unsurun teknik inceleme tamamlanmadan çökmenin kesin nedeni olarak gösterilmesi mümkün değil.
Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı. Uzmanların yapacağı incelemelerde binanın taşıyıcı sistemi, geçmişte yapılan işlemler ve yapının teknik durumu araştırılacak.
Çökmenin kesin nedeninin bilirkişi ve teknik incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
BİNANIN MİMARI VE ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINA ALINDI
Maltepe'deki bina çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltı kararı da verildi.
Binanın mimarı ile şantiye şefi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında binanın planlama, yapım ve tadilat süreçleriyle birlikte olayda herhangi bir ihmal veya kusurun bulunup bulunmadığının araştırılması bekleniyor.
MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA NEREDE?
Çökme, İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana geldi.
7 katlı binanın ilk 3 katında saat 05.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çökme yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında bulunan vatandaşlar ekiplerin müdahalesiyle tahliye edildi.
MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA KAÇ YILLIK?
İstanbul Valisi Davut Gül'ün verdiği bilgilere göre bina 1987 yılında inşa edildi.
Yapının zemin artı 6 kattan oluştuğu belirtildi. Zemin kat iş yeri olarak kullanılırken diğer 6 katta konutlar bulunuyor.
Binada toplam 12 dairenin bulunduğu ve nüfus kayıt sistemindeki verilere göre yapıda 33 kişinin kayıtlı olduğu açıklandı.
MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNADA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
Maltepe Cevizli'deki bina çökmesinde 2 kişi hayatını kaybetti.
Enkazdan 3'ü çocuk toplam 10 kişi kurtarıldı. Yaralı olarak çıkarılan vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı.
Yetkililer, tedavisi devam eden yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunan kimse olmadığını açıkladı.
BİNANIN ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Binanın kalan katlarındaki çökme ihtimali nedeniyle çevredeki güvenlik önlemleri artırıldı.
Polis, yapının bulunduğu sokağa çıkan yolları tedbir amacıyla trafiğe kapattı. Bölgede görevli olmayan kişilerin çalışma alanından uzaklaştırılması için uyarılar yapılırken geniş bir alan güvenlik şeridine alındı.
Binanın kontrolsüz şekilde çökmesi ihtimaline karşı arama kurtarma ekiplerinin de yapıya kontrollü şekilde girdiği belirtildi.
MALTEPE'DEKİ ÇÖKEN BİNADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki olayda iki kritik çalışma eş zamanlı yürütülüyor.
Bir yandan enkaz altında bulunduğu değerlendirilen 2 kişiye ulaşılması için arama kurtarma faaliyetleri sürdürülürken diğer yandan ayakta kalan üst katların yarattığı tehlikenin ortadan kaldırılması amacıyla kontrollü yıkım çalışması gerçekleştiriliyor.
Ekipler binadaki hareketlilik ve yeni bir çökme ihtimalini göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor.