MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNADA SON DURUM | 10 kişi kurtarıldı! Bina kaydı, kontrollü yıkım başladı: Enkaz altında kaç kişi var?

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Maltepe'deki binanın neden çöktüğü henüz kesin olarak belirlenmedi.

Binadaki çatlaklar, yapıya ilişkin tadilat iddiaları veya başka herhangi bir unsurun teknik inceleme tamamlanmadan çökmenin kesin nedeni olarak gösterilmesi mümkün değil.

Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı. Uzmanların yapacağı incelemelerde binanın taşıyıcı sistemi, geçmişte yapılan işlemler ve yapının teknik durumu araştırılacak.

Çökmenin kesin nedeninin bilirkişi ve teknik incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.