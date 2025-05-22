Malatyalı kadın şehrinde bir ilke imza attı Önyargıları yıktı işinin patronu oldu

Et ve tavuk olarak iki çeşit şeklinde hazırlıyoruz. Et dürümleri 120 TL’den tavukları ise 110 TL’den satıyoruz" dedi.Henüz çok yeni bir işletme olduklarını kaydederek kızı ile birlikte çalıştıklarını belirten anne Nurdane Kaçar ise "Lokantayı kızımın fikri üzerine açtık. Önceleri biraz olumsuz baktım ama sonraları onayladım.