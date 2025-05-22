Malatyalı kadın şehrinde bir ilke imza attı Önyargıları yıktı işinin patronu oldu
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan İsmihan Kaçar, kadınlara yönelik önyargıları yıkarak kendi işini kurdu. Annesiyle birlikte açtığı lokantada özellikle tantuni satışıyla dikkat çeken Kaçar, ilçenin tek kadın tantuni ustası olarak hem cesareti hem de azmiyle takdir topluyor. Birkaç hafta içerisinde vermiş olduğu kararla işe başladıklarını ifade eden İsmihan Kaçar, 'Lokanta sektöründe genel de erkekler çalışıyor ama evlerde yemekleri hep kadınlar hazırlıyor. Buradan esinlenerek neden olmasın diye birkaç hafta içerisinde verdiğim bir kararla lokantamızı açtık' dedi.
İHA
• 22 Mayıs 2025 - 10:52 • Son Güncelleme:
İHA
• 22 Mayıs 2025 - 10:52 • Son Güncelleme: