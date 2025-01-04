Makinesi kendisinden yaşlı! 70 yaşında hala çekiç sallıyor: Denizlili emektar ayakkabı ustası yetiştirecek çırak bulamıyor

“13 YAŞIMDAN BERİ AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ YAPIYORUM”

13 yaşında başladığını ve askerden dönünce kendi dükkanında ayakkabı tamirciliği yaptığını belirten Hasan Büyükdere, “13 yaşında bu mesleğe girdim. Askere gidinceye kadar çalıştığım yerde çıraklık yaptım. Sonrasında askerden geldim ve dükkan açtım. O zamandan beri kendi işimi yapıyorum. Ayakkabı tamirinin yanı sıra az sayıda olsa da özel ısmarlama ayakkabı diktirmek isteyen müşterilerime hizmet veriyorum. Önceleri ısmarlama ayakkabı yaptıran çoktu. Hakiki deri ve tahta çiviler kullanarak ayakkabı imal ediyorum” dedi.