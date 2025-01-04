Makinesi kendisinden yaşlı! 70 yaşında hala çekiç sallıyor: Denizlili emektar ayakkabı ustası yetiştirecek çırak bulamıyor
Denizli Buldan'ın 70 yaşındaki ayakkabı tamircisi, 4 metrekarelik alanda 57 yıldır vatandaşlara hizmet veriyor. 13 yaşında girdiği mesleğini gençlerin ayakkabı tamirciliğine yönelmemesi yüzünden 70 yaşında yaşatmaya devam eden emektar usta, 102 yıllık el gücüyle çalışan makinesiyle eski ayakkabıları yeniliyor.
İHA
• 04 Ocak 2025 - 11:42 • Son Güncelleme:
İHA
• 04 Ocak 2025 - 11:42 • Son Güncelleme: