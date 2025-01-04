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GündemMakinesi kendisinden yaşlı! 70 yaşında hala çekiç sallıyor: Denizlili emektar ayakkabı ustası yetiştirecek çırak bulamıyor
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Makinesi kendisinden yaşlı! 70 yaşında hala çekiç sallıyor: Denizlili emektar ayakkabı ustası yetiştirecek çırak bulamıyor

Denizli Buldan'ın 70 yaşındaki ayakkabı tamircisi, 4 metrekarelik alanda 57 yıldır vatandaşlara hizmet veriyor. 13 yaşında girdiği mesleğini gençlerin ayakkabı tamirciliğine yönelmemesi yüzünden 70 yaşında yaşatmaya devam eden emektar usta, 102 yıllık el gücüyle çalışan makinesiyle eski ayakkabıları yeniliyor.

İHA
• 04 Ocak 2025 - 11:42 • Son Güncelleme:
İHA
• 04 Ocak 2025 - 11:42 • Son Güncelleme:
1Makinesi kendisinden yaşlı 70 yaşında hala çekiç sallıyor: Denizlili emektar ayakkabı ustası yetiştirecek çırak bulamıyor

Denizli'nin Buldan ilçesindeki 70 yaşındaki ayakkabı tamircisi, ilkokulu bitirdikten sonra çırak olarak başladığı mesleğini sürdürüyor. Ayakkabı tamircisi Hasan Büyükdere, ilkokulu bitirdikten sonra 13 yaşında bir dükkanda ayakkabıcılık yapan ve askerliğe kadar çıraklık yaptığını belirtti.

2Makinesi kendisinden yaşlı 70 yaşında hala çekiç sallıyor: Denizlili emektar ayakkabı ustası yetiştirecek çırak bulamıyor

Ardından askerliği bittikten sonra köyüne dönen ve kendi dükkanına tutan Büyükdere o dönemden bu yana vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Buldan ilçesinin Dörteylül Mahallesi'nde dört metrekare dükkanında müşterilerine hizmet veren 70 yaşındaki ayakkabı tamircisi Hasan Büyükdere, 102 yıllık el gücüyle çalışan makinayla mesleğini sürdürüyor. Mesleğine aşık olduğunu ifade ederek, gençlerin ayakkabıcılık dahil hiçbir mesleğe yönelmediğini dile getirdi.

3“13 YAŞIMDAN BERİ AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ YAPIYORUM”

“13 YAŞIMDAN BERİ AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ YAPIYORUM”

13 yaşında başladığını ve askerden dönünce kendi dükkanında ayakkabı tamirciliği yaptığını belirten Hasan Büyükdere, “13 yaşında bu mesleğe girdim. Askere gidinceye kadar çalıştığım yerde çıraklık yaptım. Sonrasında askerden geldim ve dükkan açtım. O zamandan beri kendi işimi yapıyorum. Ayakkabı tamirinin yanı sıra az sayıda olsa da özel ısmarlama ayakkabı diktirmek isteyen müşterilerime hizmet veriyorum. Önceleri ısmarlama ayakkabı yaptıran çoktu. Hakiki deri ve tahta çiviler kullanarak ayakkabı imal ediyorum” dedi.

4“ÇIRAKLAR YETİŞMEDİĞİ İÇİN KENDİM YAPMAYA ÇALIŞIYORUM”

“ÇIRAKLAR YETİŞMEDİĞİ İÇİN KENDİM YAPMAYA ÇALIŞIYORUM”

70 yaşında olmasına rağmen mesleğini sürdürdüğünü ve bu dönemlerde bu meslekte çırak yetişmediğini için kendisinin devam ettiğini ve yapmaya çalıştığını belirten Hasan Büyükdere, “Halbuki ayakkabıcılık oturduğun yerden yapılan temiz bir iştir. Sıcak görmezsin, soğuk görmezsin.

5Makinesi kendisinden yaşlı 70 yaşında hala çekiç sallıyor: Denizlili emektar ayakkabı ustası yetiştirecek çırak bulamıyor

Ben Buldan'da ustamız Mehmet Gökçedağ'ın yanında ilkokulu bitirince çırak olarak başladığım bu mesleği yetmiş yaşında olmama rağmen sürdürüyorum. Bu dönemlerde bu meslekte çıraklar yetişmiyor. Çıraklar yetişmediği için kendim yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

6“MAKİNAM BENDEN BÜYÜK, TAM 102 YAŞINDA VE MAKİNAMI ÇOK İYİ BAKIYORUM”

“MAKİNAM BENDEN BÜYÜK, TAM 102 YAŞINDA VE MAKİNAMI ÇOK İYİ BAKIYORUM”

102 yaşındaki makinası kendisinden büyük olduğunu, makinasını çok iyi baktığını ve mesleğini sürdürmeye kararlı olduğunu dile getiren Büyükdere, “Müşterilerimiz sıraya girerdi. Ismarlama ayakkabı artık pahalı geliyor. Benim makinam elektrikli değil. El gücüyle çalışıyor. Makinam benden yaşlı. Tam 102 yaşında ama ona çok iyi bakıyorum. Allah sağlık verdiği müddetçe mesleğimi sürdürmeye kararlıyım” ifadelerini kullandı.