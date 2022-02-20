Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Parasız adam gereksiz adamdır!
Mahmut Tuncer'in kendisi gibi müzisyen kızı Gizem Tuncer, "Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam kimse de bana bakmasın" sözleriyle gündeme geldi. Gizem Tuncer silikon itirafında da bulundu.
Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz yıl yaptığı sıkı diyetle 90 kilodan 50'ye düşerek fiziksel değişimiyle adından söz ettirmişti. Genç popçu, özel hayatıyla ilgili söylediği sözlerle şaşırttı. Daha önce "Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum" açıklamasıyla gündeme gelen Gizem Tuncer son verdiği röportajda olay sözlere imza attı.
40 kilo verdiğini açıklayarak gündeme gelen Mahmut Tuncer’in kızı Posta'dan Oya Çınar'a açıklamalar yaptı. Tuncer "Çok yönlü biri olduğum için, erkek olsam kendime aşık olurdum kesin" dedi.
"PARASIZ ADAM GEREKSİZ ADAMDIR"
30 yaşındaki ünlü isim "Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?" sorusuna bomba bir cevap verdi. Tuncer, yaptığı açıklamada "Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın" dedi.
"BESLE BESLE NEREYE KADAR"Gizem
Tuncer sözlerine şu şekilde devam etti: "Aşık olursun, evlenirsin ama yarın öbür gün yine sorun olur bence. İlişki anlamında ben böyle talihsiz olaylar yaşadım. O yüzden bu konuda biraz net düşünüyorum. Olmuyor o ilişki, bir yerde çatırdıyor. Bana para harcamasın kimse ama kendine harcasın. Birlikte yemeğe gittiysek benim gözüme bakmasın. Sinirlerim oynuyor o durumda. (Gülüyor) İlle çok yüksek seviyeden bahsetmiyorum. Herkes, her şeyi kendi bütçesine göre yapar ama hiç olmayınca da olmaz yani. Besle besle nereye kadar!"
MAHMUT TUNCER’İN KIZININ DAHA MUTASIP OLMASINI BEKLEYENLER VARDIR AMA BEN ÖYLE DEĞİLİM
Mahmut Tuncer’in kızı olmanızın kariyerinize avantajları mı dezavantajları mı daha çok olmuştur? sorusuna ise "Avantajlı olduğu yerler de dezavantajlı olduğu yerler de var. Birçok insana bu sebeple daha kolay ulaşırken aynı nedenle daha zor ulaşmam diye bir şey de söz konusu. Genel olarak büyük bir önyargı yaşamadım aslında. Yapı olarak ne kadar agresif ve asi bir yanım olsa da her zaman yerimi bildiğim için beni tanıyanlar önyargıyla yaklaşmadı hiçbir zaman. Belki halkta böyle bir önyargı olabilir. Mahmut Tuncer’in kızının daha mutasıp olmasını bekleyenler vardır ama ben öyle değilim." yanıtını verdi.
Zor musunuz ilişkide?
- Mutlaka vardır zor yanlarım ama ben erkek olsam kendimle sevgili olurdum çünkü biriyle sevgili olunca onu çok düşünürüm, çok değer veririm. Karşılıklı oturunca öyle saatlerce boş boş önündeki salataya bakan tiplerden değilim. Yer sofrasında da yemek yerim, şık bir restoranda yemekten de zevk alırım. Bir kadında olması gereken birçok özelliği edinmiş biri olduğumu düşünüyorum. Çok yönlü biri olduğum için, erkek olsam kendime aşık olurdum kesin. (Gülüyor)
Son zamanlarda kadın sanatçıların sahne kostümlerinin çok gündem olması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Hayretle takip ediyorum. Ben bebek kanalı değilim. Sahneye çıkan kadınlar olarak, çocuklara örnek olmak durumunda değiliz. Gülşen de bir başkası da ne isterse onu giyer. Kime ne! Sahne şov yeri. Kimse, kimseye müdahale etmemeli bu konuda. Ben kendi özgürlüğüme hiçbir şekilde ket vurulmasına izin vermem şahsen.
EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM, KENDİMİ ANNE OLARAK HAYAL EDEMİYORUM
Bugüne kadar aldığınız en ilginç DM neydi?
Her gün çok ilginç DM’ler alıyorum. Bir ayak fetişisti tuhaf şeyler yazmıştı. Ben ne kendi ayağımı severim ne de genel olarak ayak severim. (Gülüyor)
Instagram’dan evlenme teklifi alıyor musunuz?
Çok alıyorum ama yeri gelmişken söyleyeyim hiç evlenmeyi düşünmüyorum. Bekarlıktan çok mutluyum. Kendimi anne olarak hayal edemiyorum. Bana çocuk bırakılıp gidilmez yani. Henüz kafam onu almıyor. Severim ama bakamam.
Bir erkekte ilk neye bakarsınız?
Gözlerine bakarım. Bir de esmer olsun mümkünse