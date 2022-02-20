Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Parasız adam gereksiz adamdır!

MAHMUT TUNCER’İN KIZININ DAHA MUTASIP OLMASINI BEKLEYENLER VARDIR AMA BEN ÖYLE DEĞİLİM

Mahmut Tuncer’in kızı olmanızın kariyerinize avantajları mı dezavantajları mı daha çok olmuştur? sorusuna ise "Avantajlı olduğu yerler de dezavantajlı olduğu yerler de var. Birçok insana bu sebeple daha kolay ulaşırken aynı nedenle daha zor ulaşmam diye bir şey de söz konusu. Genel olarak büyük bir önyargı yaşamadım aslında. Yapı olarak ne kadar agresif ve asi bir yanım olsa da her zaman yerimi bildiğim için beni tanıyanlar önyargıyla yaklaşmadı hiçbir zaman. Belki halkta böyle bir önyargı olabilir. Mahmut Tuncer’in kızının daha mutasıp olmasını bekleyenler vardır ama ben öyle değilim." yanıtını verdi.