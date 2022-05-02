• 02 Mayıs 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:
Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu’nun paylaşımına yorum yağdı: ‘Benim bayramım sensin’
Şimdilerde Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran ve daha önce Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Sesinde Aşk Var gibi pek çok yapımda rol almış olan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Köseoğlu, bu kez paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.
• 02 Mayıs 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:
1
Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, Instagram hesabında 1 milyon takipçiye sahip. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde beyaz elbiseli ve göğüs dekolteli paylaşımıyla gündem olmuştu.
3
4