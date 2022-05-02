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MagazinMahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu’nun paylaşımına yorum yağdı: ‘Benim bayramım sensin’
HaberlerMagazin Haberleri Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu’nun paylaşımına yorum yağdı: ‘Benim bayramım sensin’
• 02 Mayıs 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu’nun paylaşımına yorum yağdı: ‘Benim bayramım sensin’

Şimdilerde Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran ve daha önce Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Sesinde Aşk Var gibi pek çok yapımda rol almış olan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Köseoğlu, bu kez paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

• 02 Mayıs 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:
1Mahkumun Sashası Hayal Köseoğlu’nun paylaşımına yorum yağdı: ‘Benim bayramım sensin’
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Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, Instagram hesabında 1 milyon takipçiye sahip. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde beyaz elbiseli ve göğüs dekolteli paylaşımıyla gündem olmuştu.

2MAHKUMUN SASHASI DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE OLAY OLDU

MAHKUM'UN SASHA'SI DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE OLAY OLDU!

Köseoğlu, bu kez derin göğüs dekolteli bir pozuyla sosyal medyayı salladı.

3Mahkumun Sashası Hayal Köseoğlu’nun paylaşımına yorum yağdı: ‘Benim bayramım sensin’

Fotoğraf karelerinde bayram şekeri pozlarını yayınlayan ismin fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

4BAYRAM İŞTE ŞU AN DAHA DA RENKLENDİ

"BAYRAM İŞTE ŞU AN DAHA DA RENKLENDİ"

Hayal Köseoğlu'nun pembeler içinde paylaştığı dekolteli pozuna bazı takipçilerinden ise şu yorumları yaptı:

5Mahkumun Sashası Hayal Köseoğlu’nun paylaşımına yorum yağdı: ‘Benim bayramım sensin’

"Ateş ediyorsunuz hanımefendi" , "Benim bayramım sensin" , "Bayram işte şu an daha da renklendi."

6Mahkumun Sashası Hayal Köseoğlu’nun paylaşımına yorum yağdı: ‘Benim bayramım sensin’

Köseoğlu'nun fotoğrafına ayrıca ünlü oyuncu Melisa Döngel'den de yorum geldi. (mynet)

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