• 11 Mart 2022 - 14:33 • Son Güncelleme:
Mahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!
Mahkum dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan verici hikayesiyle perşembe akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Mahkum dizisinin başrol oyuncuları Seray Kaya ve Onur Tuna'nın kucak pozu sosyal medyayı salladı.
• 11 Mart 2022 - 14:33 • Son Güncelleme:
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Kadrosunda Seray Kaya, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciden tam puan aldı.
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