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MagazinMahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!
HaberlerMagazin Haberleri Mahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!
• 11 Mart 2022 - 14:33 • Son Güncelleme:

Mahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!

Mahkum dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan verici hikayesiyle perşembe akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Mahkum dizisinin başrol oyuncuları Seray Kaya ve Onur Tuna'nın kucak pozu sosyal medyayı salladı.

• 11 Mart 2022 - 14:33 • Son Güncelleme:
1Mahkumun Avukat Cemresi Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tunanın kucağına oturup poz verdi
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Kadrosunda Seray Kaya, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciden tam puan aldı.

2Mahkumun Avukat Cemresi Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tunanın kucağına oturup poz verdi

Dizinin başrol oyuncuları Seray Kaya ve Onur Tuna, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Seray Kaya'nın Onur Tuna'nın kucağına oturduğu kare, büyük beğeni topladı.

3Mahkumun Avukat Cemresi Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tunanın kucağına oturup poz verdi

İkilinin iddialı pozuna, ''Yandı buralar'', ''Yuh poza bak'' ve ''Çok yakışıyorsunuz'' gibi yorumlar yapıldı.

4Mahkumun Avukat Cemresi Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tunanın kucağına oturup poz verdi

Onur Tuna, en son meslektaşı Hande Doğandemir ile aşk yaşamıştı. İlişkileri kısa süren ikili, sessiz sedasız ayrılmıştı.

5Mahkumun Avukat Cemresi Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tunanın kucağına oturup poz verdi

Onur Tuna, şimdilerde Mahkum dizisinde Seray Kaya ile kamera karşısına geçiyor.

6Mahkumun Avukat Cemresi Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tunanın kucağına oturup poz verdi

Mahkum dizisinin yönetmenliğini Volkan Kocatürk, senaristliğini ise Uğraş Güneş üstleniyor.

7Mahkumun Avukat Cemresi Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tunanın kucağına oturup poz verdi

İddialı dizinin kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu, Anıl İlter ve Bülent Seyran gibi isimler yer alıyor.

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