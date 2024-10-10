Mahkeme Eylem Tok'un tutukluluğuna 'devam' dedi: Timur Cihantimur'un annesinin aradığında söylediği ilk sözler şok etti!

“BİZ TÜRKİYE’YE İADELERİNİ BEKLİYORDUK”

Eylem Tok’un ve oğlunun Türkiye iade edilmelerini beklediğini söyleyen Baba Özer Aci, “Eylem Tok ve oğlunun 3. mahkemesi görüldü. Biz açıkça iade kararının çıkacağını bekliyorduk. Neden bilmiyorum ama hakim bir hafta daha tutulmalarına karar verdi. Tutuklu olarak yargılanmaları devam ediyor. Büyük ihtimalle Türkiye’ye iade edileceklerine inanıyorum. Fakat bu saatten sonra iade edilirler orada yargılanırlar çok bir önemi yok. Yargılansınlar ve cezalarını çeksinler. Türk Adaleti ya da ABD Adaleti benim için çok fark etmiyor. Burada olmaları daha iyi olur.