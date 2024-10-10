Mahkeme Eylem Tok'un tutukluluğuna 'devam' dedi: Timur Cihantimur'un annesinin aradığında söylediği ilk sözler şok etti!
İstanbul Eyüpsultan’daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve kazadan hemen sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un Amerika'daki yargılama süreci devam ederken, baba Özer Aci, 3. mahkemenin görüldüğünü belirterek, "Kaza olabilir bu konuda hiçbir şey demiyorum. Oğlumuzun vadesi oraya kadarmış. Kazadan sonra yaşananlar vahşet, insanlığa aykırı. Annesini arıyor ve ilk kelimesi 'Anne araba pert oldu' oluyor. Bunlar benim oğlumu, 5 yaralıyı o halde bırakarak yurt dışına kaçtılar. Eşim ve gelinim ABD mahkemesine usulen mektup yazdı ve suçluların iadesini talep etti." dedi.
İHA
• 10 Ekim 2024 - 17:21 • Son Güncelleme:
İHA
• 10 Ekim 2024 - 17:21 • Son Güncelleme: