Lüleburgaz'da yaz çilesi başladı! Buradan geçen nefes alamıyor
21.07.2025 - 09:20Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinden geçen derede havaların ısınmasıyla yaşanan olumsuzluklar bölge halkını rahatsız ediyor. Lüleburgaz'da dereden çevreye yayılan yoğun ve rahatsız edici koku, vatandaşlar arasında endişeye yol açarken, aynı zamanda derenin doğal renginin değişmesi de durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bölge sakinleri yetkililerden acil inceleme ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Koray Sevim isimli vatandaş, 'Kurak geçen yaz sezonu nedeniyle Lüleburgaz Deresi bir süredir debi düşüklüğü nedeniyle yosunluydu ve ara ara deremizde balık ölümleri oluyordu' dedi.
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Lüleburgaz ilçesine bağlı Dere ve Kocasinan Mahallesi'nden geçen derenin, son günlerde renginin değişmesi ve çevreye yayılan pis koku ile vatandaşlar tedirgin olmaya başladı.
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Koray Sevim isimli vatandaş, "Kurak geçen yaz sezonu nedeniyle Lüleburgaz Deresi bir süredir debi düşüklüğü nedeniyle yosunluydu ve ara ara deremizde balık ölümleri oluyordu.
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Bugün de yine karşılaştığımız manzara farklı değil, deremiz beyaz bir renk halini aldı. Nedeni bilmiyoruz şu an yetkililerden bunun araştırılmasını istiyoruz.
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Lüleburgaz Deresi'ni kaybetmek istemiyoruz. Maalesef doğamız her geçen gün kirleniyor. Lüleburgaz Deresi'ne sahip çıkılsın" dedi.