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    SağlıkLösemi tedavisinde kullanılıyor, şeker ve tansiyona deva! Afrodizyak etkisi var, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı...
    HaberlerSağlık Haberleri Lösemi tedavisinde kullanılıyor, şeker ve tansiyona deva! Afrodizyak etkisi var, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı...
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    Lösemi tedavisinde kullanılıyor, şeker ve tansiyona deva! Afrodizyak etkisi var, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı...

    Grip, nezle, yüksek ateş olmak üzere birçok hastalığa karşı savaşıyor, aynı zamanda lösemi tedavisinde etkili olduğu biliniyor. Çiğ ya da pişirerek tüketiliyor, bağırsak, mide ve sindirimi problemini yaşayan kişilerde gaz söktürücü özelliğe sahip. A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri yönünden çok zengin, iştah açıcı bir etkiye de sahip bu besin, Türkiye'de özellikle Elazığ'ın yanı sıra, Hakkari, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişiyor. Kilo almaya yardımcı oluyor, şeker ve tansiyon hastalıklarına deva oluyor. Afrodizyak özelliğine de sahip, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı, ishal, hemoroit, ülser gibi vakalara da iyi geliyor. Prof. Dr. Canan Karatay’ın ısrarla tüketin dediği bu bitki, tam bir C vitamini deposu ve kalp hastalıklarına da iyi geliyor...

    • 29 Mart 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:
    • 29 Mart 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:
    1Lösemi tedavisinde kullanılıyor, şeker ve tansiyona deva Afrodizyak etkisi var, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı...

    Canan Karatay’ın ısrarla tüketin dediği Işgın otunun faydaları saymakla bitmiyor. Başta grip, nezle, yüksek ateş olmak üzere birçok hastalığa karşı etkili olan Işkın otunun aynı zamanda lösemi tedavisinde etkili olduğu söylenmektedir. Çiğ ya da pişirerek tüketebileceğiniz Işgın otu, bağırsak, mide ve sindirimi problemini yaşayan kişilerde gaz söktürücü özelliğe sahiptir. A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri yönünden zengin bir içeriğe sahiptir.

    2Lösemi tedavisinde kullanılıyor, şeker ve tansiyona deva Afrodizyak etkisi var, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı...

    Işgın otu hem farmakolojik hem de alternatif tıp alanında kullanılan çok yıllık bir bitkidir. En önemli özelliklerinden biri C vitamini oranı en yüksek bitkilerden biri olmasıdır. Kaynatıldıktan sonra renk değiştiren ve bu şekilde süs bitkisi olarak da kullanılan ışgın otu potasyum, magnezyum ve D vitamini bakımından da zengindir.

    3Lösemi tedavisinde kullanılıyor, şeker ve tansiyona deva Afrodizyak etkisi var, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı...

    Diğer tüm bitkilerde olduğu gibi ışkın otu da aşırıya kaçılmadan tüketilmelidir. Bu bitkiyi fazla tüketen kişilerde ise ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Özellikle kadınlar, gebelik süresince ışkın otu tüketimini minimum düzeyde tutmalıdır.

    4IŞKIN OTU FAYDALARI NELERDİR

    IŞKIN OTU FAYDALARI NELERDİR?

    Işkın otu özellikle lösemi ile mücadelede kullanılmaktadır. A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri yönünden zengin bir içeriğe sahip olan bitki hayati tehlikenin ihtimaller dahilinde olduğu pek çok hastalığa iyi gelir. İştah açıcı bir etkiye de sahiptir ve zayıflıktan mustarip kişilerin kilo almasına yardımcı olur.

    5IŞKIN OTU NEREDE BULUNUR

    IŞKIN OTU NEREDE BULUNUR?

    Türkiye'de özellikle Elazığ'ın yanı sıra, Hakkari, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen Işkın, halk tarafından şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

    6IŞKIN OTU NE İŞE YARAR

    IŞKIN OTU NE İŞE YARAR?

    Şeker, tansiyon hastalıklarına da deva olan ışgın, afrodizyak özelliğine de sahiptir. Kabızlığı gidermede başarılı olmasının yanı sıra, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı, ishal, hemoroit, ülser gibi vakalara da iyi gelmektedir.

    7Lösemi tedavisinde kullanılıyor, şeker ve tansiyona deva Afrodizyak etkisi var, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı...

    Prof. Dr. Canan Karatay’ın ısrarla tüketilmesini önerdiği ışkın yemeği tarifi ile bilinçli bir beslenme düzenine sahip olabilirsiniz. Peki, Işkın yemeği nedir? İşte detaylar.

    8IŞKIN OTU YEMEĞİ TARİFİ

    IŞKIN OTU YEMEĞİ TARİFİ

    Sağlıklı ve lezzetli beslenmenin sırrını sizler ile paylaşıyoruz. Işkın yemeği tarifi ile sofralarınıza yepyeni bir tat girecek. Tüm yakınlarınıza sunabileceğiniz bu özel yemek tarifi insan sağlığı için birçok faydaya sahip.

    9CANAN KARATAY ÖNERİYOR

    CANAN KARATAY ÖNERİYOR

    Prof. Dr. Canan Karatay tarafından önerilen Işkın yemeği tarifi tam bir C vitamini deposu olmasının yanı sıra kalp dostu bir besin türü olmasıyla da dikkat çekiyor. Prof. Dr. Canan Karatay ışkın yemeği hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu." Işkın yemeği tarifi nedir, Işkın yemeği nasıl yapılır sizler için hazırladık, okumadan geçmeyin.

    10Lösemi tedavisinde kullanılıyor, şeker ve tansiyona deva Afrodizyak etkisi var, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı...

    Yumurta ile hafifçe kavurarak pişirebileceğiniz ışkın yemeği tarifi, hafif ekşi tadıyla damaklarınızda yeni bir tat bırakacak.

    11Lösemi tedavisinde kullanılıyor, şeker ve tansiyona deva Afrodizyak etkisi var, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı...

    Soğanı yıkadıktan sonra küp küp doğrayın ve yağda kavurun. 4-5 kök ışkını doğrayın ve soğan karışımının içine ekleyin. Bir miktar tuz ekledikten sonra kavurmaya devam edin. Işgınları aşırı derecede kavurmadan üzerine yumurtaları kırın, kısa süre pişirin ve ocağın altını kapatın. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. (Mynet)

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