Lösemi tedavisinde kullanılıyor, şeker ve tansiyona deva! Afrodizyak etkisi var, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı...

Işgın otu hem farmakolojik hem de alternatif tıp alanında kullanılan çok yıllık bir bitkidir. En önemli özelliklerinden biri C vitamini oranı en yüksek bitkilerden biri olmasıdır. Kaynatıldıktan sonra renk değiştiren ve bu şekilde süs bitkisi olarak da kullanılan ışgın otu potasyum, magnezyum ve D vitamini bakımından da zengindir.