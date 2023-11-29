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Laz kızı lakaplı TikTok kullanıcısının ifadesi ortaya çıktı! İşte kazandığı para

Sosyal medya platformu TikTok'ta para kazanmak için müstehcen yayınlar yapan ve kazandığı para ile gündem olan Gülhatun D. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmış sevk oluğu mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. SABAH gazetesi, 'Lazkızı' lakaplı Gülhatun D.'nin ifadesine ulaştı. İşte detaylar...

• 29 Kasım 2023 - 13:50 • Son Güncelleme:
• 29 Kasım 2023 - 13:50 • Son Güncelleme:
1Laz kızı lakaplı TikTok kullanıcısının ifadesi ortaya çıktı İşte kazandığı para

Tiktok isimli sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan ve kazandığı para ile gündem olan "Lazkızı" lakaplı kadın hakkında müstehcen yayınları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

2Laz kızı lakaplı TikTok kullanıcısının ifadesi ortaya çıktı İşte kazandığı para

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bu canlı yayını yapan şahsın Gülhatun D.(35) isimli bayan şahıs olduğu anlaşıldı.

3Laz kızı lakaplı TikTok kullanıcısının ifadesi ortaya çıktı İşte kazandığı para

GÜlhatun D. geçtiğimiz günlerde Kartal'da bulunan ikametinden gözaltına alındı.

4Laz kızı lakaplı TikTok kullanıcısının ifadesi ortaya çıktı İşte kazandığı para

Şahıs hakkında TCK 226 (müstehcenlik) suçundan şüpheli ifadesi alındı.

5Laz kızı lakaplı TikTok kullanıcısının ifadesi ortaya çıktı İşte kazandığı para

İfadesinde "Pişmanım" dediği öğrenilen ve hamile olduğu öne sürülen Gülhatun D. Ahlak Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Gülhatun D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

6AYLIK 20 30 BİN LİRA KAZANDIM

AYLIK 20 30 BİN LİRA KAZANDIM

Sabah'ın haberine göre; Gülhatun D.; "Böyle bir yayınla gündemde olduğum için çok pişmanım. Öncelikle herkesten özür dilerim. Ben 1 yıl kadar önce işten çıkarıldım.

7Laz kızı lakaplı TikTok kullanıcısının ifadesi ortaya çıktı İşte kazandığı para

İş arıyordum, Tiktok'tan para kazanıldığını öğrendim. Yayınlar yapıyordum, o yayınımda ben bilerek göğsümü açmadım, gergindi düğmem koptu.

8Laz kızı lakaplı TikTok kullanıcısının ifadesi ortaya çıktı İşte kazandığı para

O gün ki yayınımdan sadece 7 bin 500 lira kazandım. Aylıkta 20 ila 30 bin lira kazanıyordum. Şimdi hesabımı dondurdum.

9Laz kızı lakaplı TikTok kullanıcısının ifadesi ortaya çıktı İşte kazandığı para

Ailem açmama izin vermiyor. Eşim hiç yayınlarıma katılmadı. Bazen yayınlarda kolu görünmüş olabilir" ifadelerini kullandım.

10İŞ ARADIM BULAMADIM

"İŞ ARADIM BULAMADIM"

İhtiyaçlarımı karşılamak için mecbur kaldım yayın açtım diyen Gülhatun D.; "Eşim çok tepki vermedi.

11Laz kızı lakaplı TikTok kullanıcısının ifadesi ortaya çıktı İşte kazandığı para

Zaten amacımda sadece ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar kazanmaktı. Bir daha asla böyle bir yayın yapmayacağım.

12Laz kızı lakaplı TikTok kullanıcısının ifadesi ortaya çıktı İşte kazandığı para

TikTok hesabım duruyor belki ilerde açarım. Şimdi hamileyim bir işe ihtiyacım var. Aylarca iş aradım ama bulamadım" dedi.