Laz kızı lakaplı TikTok kullanıcısının ifadesi ortaya çıktı! İşte kazandığı para
Sosyal medya platformu TikTok'ta para kazanmak için müstehcen yayınlar yapan ve kazandığı para ile gündem olan Gülhatun D. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmış sevk oluğu mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. SABAH gazetesi, 'Lazkızı' lakaplı Gülhatun D.'nin ifadesine ulaştı. İşte detaylar...
• 29 Kasım 2023 - 13:50 • Son Güncelleme:
• 29 Kasım 2023 - 13:50 • Son Güncelleme: