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GündemLapa lapa kar yağışı batıya ilerliyor, 15 yıldır böylesi görülmedi! Dondurucu soğuk bastıracak, kar günlerce yerde kalacak
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Lapa lapa kar yağışı batıya ilerliyor, 15 yıldır böylesi görülmedi! Dondurucu soğuk bastıracak, kar günlerce yerde kalacak

Yoğun kar yağışı dalga dalga yayılıyor. Çok sayıda ilde kar fırtınası başladı. Sıcaklıklar eksi 22 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuklar nedeniyle yağan lapa lapa kar günlerce yerde kalacak. Meteoroloji AKOM ve uzmanlar art arda uyarılarda bulunarak vatandaşlara son durum hakkında bilgi verdi. İstanbul dahil birçok il için yeni uyarı yapıldı. İşte il il son dakika gelişmeleri...

• 02 Aralık 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
• 02 Aralık 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar yağışı batıya ilerliyor, 15 yıldır böylesi görülmedi Dondurucu soğuk bastıracak, kar günlerce yerde kalacak

Meteoroloji ve uzmanlar uyarıyor. Bu yıl geçtiğimiz yıllardan çok farklı olacak. Kış şartları vatandaşları zorlayacak. 60 yıllın en soğuk kışı yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında Kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40 - 60 km / saat) eseceği tahmin ediliyor.

2SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4PROF. DR. ŞEN BÖLGE BÖLGE UYARDI

PROF. DR. ŞEN BÖLGE BÖLGE UYARDI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, önümüzdeki 2 gün bu bölgelerde yağış devam edecek.Hafta sonu Marmara ve Ege'de kuvvetli yağmur olası. Rüzgar, Marmara'da kuvvetli. Sıcaklıklar ortalamanın 1-2 derece üzerinde, hafta sonu 2-3 derece üzerinde olacak.Bugün İstanbul yağmurlu 13 C, Edirne yağmurlu 11, İzmir yağmurlu 17, Antalya kuvvetli yağmurlu 18, Ankara 7 C.Hafta sonundan itibaren Batı ve iç bölgelerde LODOS etkisiyle sıcaklık 2-3 derece daha yükselecek. Yakın gelecekte sert bir kış şartları görünmüyor.

5MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı

6AKOM 3 GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

AKOM 3 GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan açıklamada ise perşembe gününe kadar İstanbul'da yağışın etkili olacağı belirtildi.

7EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarımn Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin az bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 1°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu

14Lapa lapa kar yağışı batıya ilerliyor, 15 yıldır böylesi görülmedi Dondurucu soğuk bastıracak, kar günlerce yerde kalacak

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre ise Anadolu’nun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

15DOĞA, MUTLAKA KENDİNİ DENGELER

'DOĞA, MUTLAKA KENDİNİ DENGELER'

Öte yandan Prof. Dr. Yaşar yaşanan hava değişiklikleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yaşar, "Doğa kendini dengeliyor. Eğer çok sıcak bir dönemden geçtiysek, onun arkasından soğuk bir dönem gelir ya da tam tersi. Doğa, mutlaka kendini dengeler. Sıcaklık veya soğuk hava alıp başını gidemez. 2020'den sonra 2021 ve 2022'de çok nadir görülen bir olay oldu."

16Lapa lapa kar yağışı batıya ilerliyor, 15 yıldır böylesi görülmedi Dondurucu soğuk bastıracak, kar günlerce yerde kalacak

"3 yıl boyunca çok kurak geçti. 2020'de yüzde 12, 2021'de yüzde 9 ve 2022'de yüzde 12 eksik yağış yağdı. Bütün barajlarımız boşaldı. Barajlarımız halen daha dolmadı. Ardından Süper El Nino patladı. Doğa, o 3 yıllık açığı Süper El Nino ile kapatmaya çalıştı. Dubai'de, Sahra'da, Brezilya'da, Avrupa'da seller oldu" diye konuştu.

17SON 60 YILIN EN SOĞUĞU OLACAK

SON 60 YILIN EN SOĞUĞU OLACAK

La Nina'yla soğukların etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Son 50-60 yılın son soğuk zamanlarından biri olacağını düşünüyorum. Verilere göre öyle gözüküyor."

18Lapa lapa kar yağışı batıya ilerliyor, 15 yıldır böylesi görülmedi Dondurucu soğuk bastıracak, kar günlerce yerde kalacak

"Sonrasında şahane yağışlı bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Şu an kar yağışı var. Bu da çok güzel. Bizi rahatsız ediyor ama en azından yer altındaki suyu besleyecek" dedi.

19HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Uyarıların ardından birçok kentte kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Van’ın Özalp ilçesinde kar yağışının ardından ağaçlar kırağı tutarken, kıvrılarak giden menderes ise güzel şölen sundu.Özalp ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi'nde etkili olan kar yağışının ardından bölgede hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tutarken, Şemsettin Çayı’nın oluşturduğu menderes ise kartpostallık görüntüler sundu.Havadan da görüntülenen kırağı tutmuş ağaçlar ve menderes görenleri hayran bırakıyor.

20EKSİ 22 DERECEYİ GÖRDÜ

EKSİ 22 DERECEYİ GÖRDÜ

Kar yağışının ardından etkisini artıran aşırı soğuk hava yurdun doğusunu adeta dondurdu. Gece en düşük hava sıcaklığı eksi 22 dereceyi gördü. Dışarı asılan kıyafetler buzla kaplandı, havaya serpilen kaynar su yere düşmeden buz oldu. Vatandaşlar ise koronavirüs görüldüğü yıllardaki gibi yüzlerine maske takarak soğuktan korunmaya çalıştı.

21ÇAMASIRLAR BUZ TUTTU

ÇAMASIRLAR BUZ TUTTU

Doğu’da soğuk hava etkisini iyice artırdı. Araç camlarının buz tuttuğu ve gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü. Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.Erzurum’un Aşkale ilçesinde sinema oyuncusu ve fenomen Arif Arifoğulları’da, evinin bahçesinde ipe astığı kıyafetleri unutunca almak için döndüğünde giysilerini donmuş halde buldu. Bu anları videoya kaydeden Arif Arifoğulları, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

2215 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

15 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Erzincan’da soğuk hava göletleri, araç camlarını dondurdu. Aracıyla işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar camları kazıdı, donan kapılarını açmakta güçlük çekti. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan korumaya çalıştı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan bazı vatandaşların da yüzlerini koronavirüs görüldüğü yıllardaki gibi maske takarak soğuktan korumaya çalıştıkları görüldü. Vatandaşlar son 15 yıldır bu kadar soğuk Kasım, Aralık ayı yaşanmadığını belirttiler.