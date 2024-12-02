Lapa lapa kar yağışı batıya ilerliyor, 15 yıldır böylesi görülmedi! Dondurucu soğuk bastıracak, kar günlerce yerde kalacak
Yoğun kar yağışı dalga dalga yayılıyor. Çok sayıda ilde kar fırtınası başladı. Sıcaklıklar eksi 22 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuklar nedeniyle yağan lapa lapa kar günlerce yerde kalacak. Meteoroloji AKOM ve uzmanlar art arda uyarılarda bulunarak vatandaşlara son durum hakkında bilgi verdi. İstanbul dahil birçok il için yeni uyarı yapıldı. İşte il il son dakika gelişmeleri...
• 02 Aralık 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
• 02 Aralık 2024 - 12:17 • Son Güncelleme: