Lapa lapa kar güneşli günlerin hemen ardından başlıyor! İstanbul dahil 22 kentte alarm verildi, hava tamamen değişiyor

Yapılan hava durumu tahminlerini ve kar yağışı ihtimallerini değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Genelde atmosfer modellerinden yapılan tahminler var. Bu modeller üzerine yapılan yorumlar var. Bunun bu modellerin sonuçlarını zaten herkes rahatlıkla erişebiliyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminler var. Tabi geçtiğimiz tahminler içerisinde yer yer, ara ara kar yağışları verildi. Özellikle İstanbul merkezini kar yağışı alamadı. Bunun sebeplerinden bir tanesi atmosfer modellerinde özellikle yüksek çözünürlüklü olmayan verilerle bazı tahminlerin yapılmış olması. Onun için de daha detaylı bölgesel tahminlerin daha yüksek çözünürlüklü bölgesel tahminlerin yapılması gerekiyor" diye konuştu.