Lapa lapa kar güneşli günlerin hemen ardından başlıyor! İstanbul dahil 22 kentte alarm verildi, hava tamamen değişiyor
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi: Lapa Lapa kar yağacak! İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili tarih verildi. Günlerce sürecek, Lapa lapa yağacak. Soğuk havalar bir andan çökecek. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışının etkili olacağı iller açıklandı.
• 12 Şubat 2024 - 17:27 • Son Güncelleme:
• 12 Şubat 2024 - 17:27 • Son Güncelleme: