Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
DünyaLamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...
HaberlerDünya Haberleri Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...
ABONE OL

Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

Hamile kadın eşine milyonluk araba hediye etti sosyal medyada olay oldu. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da hamile bir kadın kocasına yaklaşık 480 bin dolar (2 milyon ringgit) değerinde Lamborghini marka lüks araç hediye etti.

• 14 Mart 2022 - 14:07 • Son Güncelleme:
• 14 Mart 2022 - 14:07 • Son Güncelleme:
1Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

Malaymail'in haberine göre, 19 yaşındaki bir anne adayı eşine servet değerinde bir Lamborghini hediye etti.

2Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

Anes Ayuni Osman, özellikle 100 günlük lohusa döneminde kocasının uykusuz kalarak kendisine destek olacağı için eşi Weldan Zulkefli'yi Lamborghini marka araçla ödüllendirdi.

3Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

Anes Ayuni Osman, gözleri bağlı halde bulunan kocasına turkuaz renk Lamborghini Huracan Evo model otomobili lüks bir oto galeride hediye ettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

4Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

Görüntüde gözleri bağlı bulunan baba adayı, dev bir fiyonga sarılmış anahtarı karısından aldı ve yaşadığı şokun ardından gözyaşları içinde karısına sarıldı.

5Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

Genç anne adayı, "Evlendiğimizden beri mutluluğumuz hiç kesintiye uğramadı, özellikle hamileliğim boyunca (eşim) bana çok iyi baktı. Fedakarlığı için minnettar olmanın yanı sıra ona bu Lamborghini'yi hediye ediyorum çünkü onu lohusalık döneminde de yanımda istiyorum" ifadesini kullandı.

6Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

Kar yağışı tekrar geliyor! Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

Kar yağışı tekrar geliyor! Meteoroloji tarih vererek son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil onlarca ilde yeni soğuk hava...

Altın fiyatları dibi gördü! Altında son dakika! Ve belli oluyor! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Altın fiyatları dibi gördü! Altında son dakika! Ve belli oluyor! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…