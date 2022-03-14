Lamborghini hediye eden hamile kadın sosyal medyada olay oldu...

Genç anne adayı, "Evlendiğimizden beri mutluluğumuz hiç kesintiye uğramadı, özellikle hamileliğim boyunca (eşim) bana çok iyi baktı. Fedakarlığı için minnettar olmanın yanı sıra ona bu Lamborghini'yi hediye ediyorum çünkü onu lohusalık döneminde de yanımda istiyorum" ifadesini kullandı.