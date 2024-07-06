KYK ÜCRETSİZ KONAKLAMA başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? GSB Seyahatsever projesi başvuruları başladı

GSB SEYAHATSEVER PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI
* Yurtlardan 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilecek.
* Öğrenci olma şartı aranmayacak.
* Yurda misafir girişi yapılırken gençlerden T.C. kimlik kartı fotokopisi talep ediliyor.
* Konaklayacaklardan ücret alınmaz.
* Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklama şansı veriliyor.
* Yurtlarda konaklayanlara kahvaltı ve yemek hizmeti bulunmuyor.
* Yurtkara ilk giriş saati 16.00, konaklama süresi bittiğinda odanın boşaltılma saati ise 12.00’dir.
* Konaklama boyunca yurtlardan en erken çıkış saati 05.00, son giriş saati 01.00 olacak.
* Odalar her gün 13.00 – 17.30 saatleri arasında temizlik için boşaltılacak.
* Yurtta huzur bozucu davranış sergileyen gençlerin misafirlikleri sonlandırılır.
* Yurtlarda konaklayacak gençler kişisel temizlik malzemelerini getirmekten kendileri sorumlu olacak.
* Rezervasyon yaptıran gençler, konaklayamayacakları durumda rezervasyon iptali yapabilecek.
* Yurtlara evcil hayvan kabul edilmeyecek.