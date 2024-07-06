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Gündem KYK ÜCRETSİZ KONAKLAMA başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? GSB Seyahatsever projesi başvuruları başladı
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KYK ÜCRETSİZ KONAKLAMA başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? GSB Seyahatsever projesi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirilen Seyahatsever projesi için başvurular başladı. GSB KYK ücretsiz konaklama başvurusu ne zaman, şartlar neler?

• 06 Temmuz 2024 - 07:15 • Son Güncelleme:
• 06 Temmuz 2024 - 07:15 • Son Güncelleme:
1 KYK ÜCRETSİZ KONAKLAMA başvurusu ne zaman, nasıl yapılır GSB Seyahatsever projesi başvuruları başladı

2024 GSB Seyahatsever projesiyle, gençlere KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı tanınıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençler arasında çok popüler olan ve talep gören Seyahatsever projesi için başvuruların alındığını bildirdi. Peki, GSB Seyahatsever başvurusu nasıl yapılır?

2 KYK ÜCRETSİZ KONAKLAMA başvurusu ne zaman, nasıl yapılır GSB Seyahatsever projesi başvuruları başladı



SEYAHATSEVER BAŞVURULARI NE KADAR SÜRECEK?

Seyahatsever Projesi 8 Temmuz’dan 25 Ağustos’a kadar devam edecek

3 KYK ÜCRETSİZ KONAKLAMA başvurusu ne zaman, nasıl yapılır GSB Seyahatsever projesi başvuruları başladı



GSB SEYAHATSEVER PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

* Yurtlardan 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilecek.

* Öğrenci olma şartı aranmayacak.

* Yurda misafir girişi yapılırken gençlerden T.C. kimlik kartı fotokopisi talep ediliyor.

* Konaklayacaklardan ücret alınmaz.

* Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklama şansı veriliyor.

* Yurtlarda konaklayanlara kahvaltı ve yemek hizmeti bulunmuyor.

* Yurtkara ilk giriş saati 16.00, konaklama süresi bittiğinda odanın boşaltılma saati ise 12.00’dir.

* Konaklama boyunca yurtlardan en erken çıkış saati 05.00, son giriş saati 01.00 olacak.

* Odalar her gün 13.00 – 17.30 saatleri arasında temizlik için boşaltılacak. * Yurtta huzur bozucu davranış sergileyen gençlerin misafirlikleri sonlandırılır. * Yurtlarda konaklayacak gençler kişisel temizlik malzemelerini getirmekten kendileri sorumlu olacak.

* Rezervasyon yaptıran gençler, konaklayamayacakları durumda rezervasyon iptali yapabilecek.

* Yurtlara evcil hayvan kabul edilmeyecek.