KYK ÜCRETSİZ KONAKLAMA başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? GSB Seyahatsever projesi başvuruları başladı





GSB SEYAHATSEVER PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI



* Yurtlardan 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilecek.



* Öğrenci olma şartı aranmayacak.



* Yurda misafir girişi yapılırken gençlerden T.C. kimlik kartı fotokopisi talep ediliyor.



* Konaklayacaklardan ücret alınmaz.



* Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklama şansı veriliyor.



* Yurtlarda konaklayanlara kahvaltı ve yemek hizmeti bulunmuyor.



* Yurtkara ilk giriş saati 16.00, konaklama süresi bittiğinda odanın boşaltılma saati ise 12.00’dir.



* Konaklama boyunca yurtlardan en erken çıkış saati 05.00, son giriş saati 01.00 olacak.



* Odalar her gün 13.00 – 17.30 saatleri arasında temizlik için boşaltılacak. * Yurtta huzur bozucu davranış sergileyen gençlerin misafirlikleri sonlandırılır. * Yurtlarda konaklayacak gençler kişisel temizlik malzemelerini getirmekten kendileri sorumlu olacak.



* Rezervasyon yaptıran gençler, konaklayamayacakları durumda rezervasyon iptali yapabilecek.



* Yurtlara evcil hayvan kabul edilmeyecek.