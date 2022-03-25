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DünyaKuzey Kore'den 'Canavar füze' şovu! Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...
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Kuzey Kore'den 'Canavar füze' şovu! Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...

Rusya ile Ukrayna arasındaki kanlı savaş devam ederken Kuzey Kore'den bölgedeki gerilimi yükseltecek bir hamle geldi. Pyongyang, 5 yıl aradan sonra ilk kez balistik füze denemesi yaptı. Füze denemesi için yayınlanan klibi ise Devlet Başkanı Kim Jong-Un damgasını vurdu.

• 25 Mart 2022 - 15:49 • Son Güncelleme:
• 25 Mart 2022 - 15:49 • Son Güncelleme:
1Kuzey Koreden Canavar füze şovu Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...

Kuzey Kore önce 5 yıl aradan sonra ilk balistik füze testini yaptı, ardından denemeye ilişkin görüntüleri paylaştı.

2Kuzey Koreden Canavar füze şovu Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...

Bir film fragmanından farksız klip çok konuşuldu. Videoda Devlet Başkanı Kim Jong-Un başrolde.

3Kuzey Koreden Canavar füze şovu Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...

Klipte siyah deri montu güneş gözlükleriyle görünen Kuzey Kore lideri talimatlar veriyor.

4Kuzey Koreden Canavar füze şovu Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...

Adeta bir film yıldızı gibi kameraya doğru yavaş yavaş yürüyor. Ardından füzenin fırlatılmasına geçiliyor.

5Kuzey Koreden Canavar füze şovu Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...

Ülkenin üst düzey yetkilileriyle geri sayım yapan Kim Jong-Un, füzenin fırlatma rampasına transfer edilmesini saatine bakarak bekledi.

6Kuzey Koreden Canavar füze şovu Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...

Füzenin götürülüşüne öncülük eden Kuzey Kore lideri, patlama sahnesine bakmayan oyuncu edasıyla füzenin önünde yürüdü.

7Kuzey Koreden Canavar füze şovu Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...

Füzenin fırlatılmasını ekibiyle kutlayan Kim Jong-Un, coşkusunu askerlerle birlikte paylaştı. Ekiple yan yana görüntü vermekten geri durmadı.

8Kuzey Koreden Canavar füze şovu Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...

Kuzey Kore yönetimi, denenen füzenin "yeni tip" kıtalar arası balistik füze olduğunu açıkladı.

9Kuzey Koreden Canavar füze şovu Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...

Güney Kore, füzenin 6 bin 200 metrede yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu öne sürdü. Japonya da Kuzey Kore'den fırlatılan füzenin münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü duyurdu. Füzenin 71 dakika havada kaldığı vurgulandı.

10Kuzey Koreden Canavar füze şovu Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...
11Kuzey Koreden Canavar füze şovu Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...
12Kuzey Koreden Canavar füze şovu Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...
13Kuzey Koreden Canavar füze şovu Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...

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Kuzey Kore'den 'Canavar füze' şovu! Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...

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