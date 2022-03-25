Kuzey Kore'den 'Canavar füze' şovu! Kim Jong-Un başrolde: Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler...
Rusya ile Ukrayna arasındaki kanlı savaş devam ederken Kuzey Kore'den bölgedeki gerilimi yükseltecek bir hamle geldi. Pyongyang, 5 yıl aradan sonra ilk kez balistik füze denemesi yaptı. Füze denemesi için yayınlanan klibi ise Devlet Başkanı Kim Jong-Un damgasını vurdu.
Kuzey Kore önce 5 yıl aradan sonra ilk balistik füze testini yaptı, ardından denemeye ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bir film fragmanından farksız klip çok konuşuldu. Videoda Devlet Başkanı Kim Jong-Un başrolde.
Klipte siyah deri montu güneş gözlükleriyle görünen Kuzey Kore lideri talimatlar veriyor.
Adeta bir film yıldızı gibi kameraya doğru yavaş yavaş yürüyor. Ardından füzenin fırlatılmasına geçiliyor.
Ülkenin üst düzey yetkilileriyle geri sayım yapan Kim Jong-Un, füzenin fırlatma rampasına transfer edilmesini saatine bakarak bekledi.
Füzenin götürülüşüne öncülük eden Kuzey Kore lideri, patlama sahnesine bakmayan oyuncu edasıyla füzenin önünde yürüdü.
Füzenin fırlatılmasını ekibiyle kutlayan Kim Jong-Un, coşkusunu askerlerle birlikte paylaştı. Ekiple yan yana görüntü vermekten geri durmadı.
Kuzey Kore yönetimi, denenen füzenin "yeni tip" kıtalar arası balistik füze olduğunu açıkladı.
Güney Kore, füzenin 6 bin 200 metrede yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu öne sürdü. Japonya da Kuzey Kore'den fırlatılan füzenin münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü duyurdu. Füzenin 71 dakika havada kaldığı vurgulandı.