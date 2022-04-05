Kuvvetli yağış tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı, saat verildi! Sıcaklık düşüyor, çok sayıda ilde günlerce...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KASTAMONU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.