Kuvvetli yağış tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı, saat verildi! Sıcaklık düşüyor, çok sayıda ilde günlerce...
Meteoroloji'den son dakika yağış açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi. Bahar geldi derken, yağışlar geri dönüyor. Günlerce devam edecek yağışlar için MGM'den ve uzmanlardan tahminler peş peşe geldi. Sıcaklıklar da düşüşe geçiyor. Nisan ayında havalar inişli çıkışlı şekilde ilerleyecek. Meteoroloji uzmanı 'Mayısa kadar kalın kıyafetleri kaldırmayın' uyarısında bulunurken, bugün çok sayıda ilde yağmur etkisini gösterecek. Neredeyse tüm Türkiye'de başlayacak çok yoğun yağışlı havanın tarihini ise Meteoroloji duyurdu. Sıcaklıklar bugün kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Meteoroloji ve uzmanların son dakika hava durumu tahmini...
Son dakika hava durumu... Kuvvetli yağışlar geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar uyarıda bulundu. Neredeyse tüm Türkiye'de etkili olacak. Gün belli oldu. Hava sıcaklıkları düşüyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ve Amasya’nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Sıcaklıkların kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, bu akşam saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BUGÜN SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER:
Amasya, Antalya, Bolu, Burdur, Denizli, Isparta, Kastamonu, Konya, Muğla, Samsun, Sinop, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Düzce
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ve Amasya’nın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE RÜZGAR UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK DÜŞÜYOR
CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen beklenen hava durumu ile ilgili "Salı Marmara ve Batı Karadeniz'de yağmur kuvvetleniyor. Kuvvetli yağmur Salı günü saat 14:00 de kadar devam edecek. Sıcaklık 14 dereceye düşüyor." ifadelerini kullanmıştı.
"KALIN KIYAFETLERİNİZİ KALDIRMAYIN"
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise, "Nisan ayında sıcaklıklar inişli çıkışlı olacak. Mayıs ayına kadar kalın kıyafetleri kaldırmayalım lütfen. Özellikle kuzey kesimler tekrar yağışlı bir döneme giriyor. İstanbul'da an itibariyle etkili olan yağış etkisini artıracak." ifadesini kullandı.
BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Uşak ve Afyonkarahiser çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.ADANA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri, Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kırşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°CParçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
RİZE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Malatya, Elazığ ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yağmurlu
KARS °C, 13°CParçalı bulutlu
MALATYA °C, 23°CAz bulutlu zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
VAN °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 24°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°CAz bulutlu ve açık
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