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GündemKuvvetli yağış tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı, saat verildi! Sıcaklık düşüyor, çok sayıda ilde günlerce...
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Kuvvetli yağış tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı, saat verildi! Sıcaklık düşüyor, çok sayıda ilde günlerce...

Meteoroloji'den son dakika yağış açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi. Bahar geldi derken, yağışlar geri dönüyor. Günlerce devam edecek yağışlar için MGM'den ve uzmanlardan tahminler peş peşe geldi. Sıcaklıklar da düşüşe geçiyor. Nisan ayında havalar inişli çıkışlı şekilde ilerleyecek. Meteoroloji uzmanı 'Mayısa kadar kalın kıyafetleri kaldırmayın' uyarısında bulunurken, bugün çok sayıda ilde yağmur etkisini gösterecek. Neredeyse tüm Türkiye'de başlayacak çok yoğun yağışlı havanın tarihini ise Meteoroloji duyurdu. Sıcaklıklar bugün kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Meteoroloji ve uzmanların son dakika hava durumu tahmini...

• 05 Nisan 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:
• 05 Nisan 2022 - 09:35 • Son Güncelleme:
1Kuvvetli yağış tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı, saat verildi Sıcaklık düşüyor, çok sayıda ilde günlerce...

Son dakika hava durumu... Kuvvetli yağışlar geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar uyarıda bulundu. Neredeyse tüm Türkiye'de etkili olacak. Gün belli oldu. Hava sıcaklıkları düşüyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2Kuvvetli yağış tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı, saat verildi Sıcaklık düşüyor, çok sayıda ilde günlerce...

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ve Amasya’nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

3Kuvvetli yağış tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı, saat verildi Sıcaklık düşüyor, çok sayıda ilde günlerce...

Sıcaklıkların kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

4Kuvvetli yağış tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı, saat verildi Sıcaklık düşüyor, çok sayıda ilde günlerce...

Rüzgarın genellikle güneyli, bu akşam saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

5BUGÜN SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER:

BUGÜN SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER:

Amasya, Antalya, Bolu, Burdur, Denizli, Isparta, Kastamonu, Konya, Muğla, Samsun, Sinop, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Düzce

6KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ve Amasya’nın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7ÇIĞ TEHLİKESİ VE RÜZGAR UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ VE RÜZGAR UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

8SICAKLIK DÜŞÜYOR

SICAKLIK DÜŞÜYOR

CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen beklenen hava durumu ile ilgili "Salı Marmara ve Batı Karadeniz'de yağmur kuvvetleniyor. Kuvvetli yağmur Salı günü saat 14:00 de kadar devam edecek. Sıcaklık 14 dereceye düşüyor." ifadelerini kullanmıştı.

9KALIN KIYAFETLERİNİZİ KALDIRMAYIN

"KALIN KIYAFETLERİNİZİ KALDIRMAYIN"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise, "Nisan ayında sıcaklıklar inişli çıkışlı olacak. Mayıs ayına kadar kalın kıyafetleri kaldırmayalım lütfen. Özellikle kuzey kesimler tekrar yağışlı bir döneme giriyor. İstanbul'da an itibariyle etkili olan yağış etkisini artıracak." ifadesini kullandı.

10BUGÜN HAVA NASIL MARMARA

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

11EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Uşak ve Afyonkarahiser çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

12AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.ADANA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri, Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kırşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°CParçalı bulutlu

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Malatya, Elazığ ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yağmurlu

KARS °C, 13°CParçalı bulutlu

MALATYA °C, 23°CAz bulutlu zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

VAN °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

17GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 24°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°CAz bulutlu ve açık

18ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

19PERŞEMBE HAVA DURUMU

PERŞEMBE HAVA DURUMU

20CUMA HAVA DURUMU

CUMA HAVA DURUMU

21CUMARTESİ HAVA DURUMU

CUMARTESİ HAVA DURUMU

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