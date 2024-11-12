Kutusu 800 bin TL ilacı SGK karşıladı! 5 yaşındaki çocuk 11 ayda 8 santim uzadı

'İLAÇ UZAMAYI ARTTIRIYOR'





Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği'nden Dr. Fatih Gürbüz, 'akondroplazi' hastalığı kalıcı bir hastalık olduğunu söyleyerek, "Genetik olarak geçişi vardır. Ama illa ailede ve bebeğinde olmak zorunda değil. Kendiliğinden de anne karnında gebelik sırasındaki genetik bozukluktan dolayı olabilir ki en sık da böyle olur. Yani illa annesi 'akondroplazi' olmak zorunda değildir. Bu hastalığın genetik olarak bu kemik oluşumunda, kıkırdak oluşumundaki bir gende bozukluğa bağlı olarak gelişen, kemiğin büyümesini sağlayan sistemlere bozukluğa yol açan bir durumdur. Genetik bir hastalık olduğu için tedavisi şu an yok. Sadece verdiğimiz bir molekül var. Bu da yeni çıktı. Faz çalışmaları yapıldı. Bu verilen tedavi moleküler bir ilaç tedavisidir. Ama bu ağızdan alınma şeklinde değil enjeksiyon şeklinde yapılıyor. Bu ilaç tedavisi akustiklerdeki durumu tamamen düzeltmez. En azından uzama hızını eskiye göre ortalama yıllık 1,5 santim uzamayı arttırıyor. Bu o kadar uzun olamıyor. Akranlarını yakalayamıyor. Ama şu anki verilen tedaviyle tedavisiz olanlara göre yıllık 1,5 santimlik bir fark oluyor. Bu da uzun süre kullanımında tabii ki çocukta gözle görülür bir boy kazancı sağlıyor. Boy dediğimiz kısımda 1 santim bile bizim için çok önemli" dedi.



Dr. Fatih Gürbüz, bu tür hastalarda eski uzama hızı 6 santimse ilaçla birlikte 8 santime çıkmasının doğal bir sonuç olduğunu söyledi.