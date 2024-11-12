Kutusu 800 bin TL ilacı SGK karşıladı! 5 yaşındaki çocuk 11 ayda 8 santim uzadı

'UZAMASINI ORANTILI HALE GETİRİYOR'
İpek Aydın, oğlunun rahatsızlığının hamileliğinin 6'ncı ayında tespit edildiğini söyleyerek, "6 aylık olduktan sonra anne karnındayken bir problem olduğunu söyledi doktorlarımız. Fakat bebek büyüdüğü için ne olduğunu anlayamadık, doğmasını bekledik. Doğduktan sonra genetik testleriyle, 'akondroplazi' hastalığı teşhisi konuldu. Akondroplazi hastalığı 'kısa boy' olarak adlandırılıyor. Nadir bir hastalık olduğu söylendi bize. Önce düzenli bir şekilde fizik tedavilere devam ettik. Ardından doktorlarımızın tavsiyesi ile Almanya'dan gelen bir ilacı kullanmaya başladık. Bu ilaç çocuğumun boyunu uzatarak ve boyunu ve uzamasını orantılı hale getiriyor. Aynı zamanda uyku sırasında solunum kesilmesi problemi de ilaç sayesinde düzelmeye başladı ve çocuğum geceleri çok daha rahat uyuyabiliyor" dedi.
İpek Aydın, ilacın aylık masrafının 800 bin liraya ulaştığını belirterek, "Davamızı kazandık. İlacımızı ücretsiz alıyoruz çok şükür. Evet şu anda sağlık olarak oğlumun durumu iyi fakat manevi olarak da çok sıkıntılar yaşıyoruz. Ama doktorlarımız bize çok destek oldular. İlaç geldiğinde bize ilacı nasıl kullanacağımızı anlattılar. Biz ilaç gelir gelmez kullanmaya başladık. Aralık 12'sinde ilk aşımızı vurduk. Şimdiye kadar bir yıl dolmadan 8 santim uzadı Selim'in boyu. 90 santim ile başladık. Şu anda 98 santim. Doktorların söylediğine göre 15 yaşına kadar kullanacak ve oğlumun boyu 15 ile 20 santim fark edecek. Yani 1,50, 1,55 boylarına gelebilecek. Kendisini işlerini daha rahat yapabilecek hale gelecek en azından" ifadelerini kullandı.