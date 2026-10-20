Kütahya’dan Türkiye birinciliği: 362 proje arasından zirveye çıktılar

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Sergi kapsamında Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, stantları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Tekin'in "Paramı Yönet" projesinin detaylarını öğrencilerden dinlemesi ve çalışmayı tebrik etmesi okul camiasında büyük bir gurur kaynağı oluşturdu.Elde edilen başarının ardından Okul Müdürü Osman Yıldız, danışman öğretmen ve öğrenciler basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak projenin detayları ve kazanılan birincilik süreci hakkında bilgi verdi. Okul Müdürü Yıldız, eğitimdeki başarılarıyla adından söz ettiren Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bu sonuçla Türkiye birinciliğini bir kez daha ilçeye kazandırdığını belirterek emeği geçenleri kutladı. Yıldız, eğitimdeki başarılarıyla adından söz ettiren Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bu sonuçla Türkiye birinciliğini bir kez daha ilçeye kazandırdığını belirterek emeği geçenleri kutladı.