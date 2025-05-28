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Kurban kesildikten sonra hangi namaz kılınır? Kaç rekattır? Kurban namazı var mı?

Kurban Bayramı 2025 için sayılı günler kaldı. Yardımlaşmanın, dayanışmanın yaşandığı ve İslam alemi için kutsal olan bu bayramda da Müslümanlar kurban ibadetiyle Allah'a yakınlaşacaklar. Kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı sorusu da yine gündeme geldi. Peki kurban kesiminden sonra kılınan namaz hangisidir, kaç rekattır? İşte detaylar...

• 28 Mayıs 2025 - 13:25 • Son Güncelleme:
• 28 Mayıs 2025 - 13:25 • Son Güncelleme:
1Kurban kesildikten sonra hangi namaz kılınır Kaç rekattır Kurban namazı var mı

Kurban kesildikten sonra namaz kılmak gerekir mi sorusu araştırılmaya başlandı. 6 Haziran 2025 Cuma günü ilk günü idrak edilecek olan 2025 Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirecek olan milyonlarca Müslüman kesim sonrası namaz var mı sorusuna yanıt arıyor. Nasıl niyet edilir, kaç rekattır gibi soruların da gündeme gelmesiyle kurban kesildikten sonra kılınan namaz hangisidir?

2KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILINIR MI

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILINIR MI?

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır.

3Kurban kesildikten sonra hangi namaz kılınır Kaç rekattır Kurban namazı var mı

Diyanet'in kurban kestikten sonra kılınan namaz konusundaki verdiği çeşitli bilgilere göre, Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekat da nafile namaz kılınabilir.

4Kurban kesildikten sonra hangi namaz kılınır Kaç rekattır Kurban namazı var mı

Aslında kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu nedenle de bu namazın dinî bir gereklilik olduğu kanaati ve inancı yanlıştır. Ama kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir zamanda, sebepli ya da sebepsiz istediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de bu tarz bir ibadeti yapma şansına sahip olduğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât da nafile namazı da kılabilir. Bu sayede de Kurban sonrası namaz ibadeti tamamlanmış olur.

5Kurban Kesildikten Sonra Kılınan Namaz Nasıl Kılınır ve Niyet Edilir

Kurban Kesildikten Sonra Kılınan Namaz Nasıl Kılınır ve Niyet Edilir?

Kurban kesildikten sonra şükür niyetine nafile namazı kılmak isteyen kişiler de, abdest aldıktan sonra kalben niyet eder. Daha sonra da;1. Rekat: Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür Namazı kılmaya" diyerek niyet edilir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra da Fatiha suresi okunmaya başlar. Daha sonra da Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet uzunluğunda çeşitli ayetler okunur. "Allahu Ekber" denir ve ardından da Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" ise üç defa denir. Rükûdan doğrulur ve "Semi Allahu limen hamide, Rabbena lekel Hamd" denir. Daha sonra ise, "Allahu Ekber" denir ve ardından da secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denilerek doğrularak oturulur. Daha sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve ardından secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.