Kurban kesildikten sonra hangi namaz kılınır? Kaç rekattır? Kurban namazı var mı?
Kurban Bayramı 2025 için sayılı günler kaldı. Yardımlaşmanın, dayanışmanın yaşandığı ve İslam alemi için kutsal olan bu bayramda da Müslümanlar kurban ibadetiyle Allah'a yakınlaşacaklar. Kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı sorusu da yine gündeme geldi. Peki kurban kesiminden sonra kılınan namaz hangisidir, kaç rekattır? İşte detaylar...
• 28 Mayıs 2025 - 13:25 • Son Güncelleme:
• 28 Mayıs 2025 - 13:25 • Son Güncelleme: