Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı: İlk kurbanlıklar İstanbul'a geldi; ilk satışlar yapıldı

'208 BİN LİRAYA ALDIK'

Pazarın ilk müşterilerinden Mehmet Türk, “Çok mutluyuz ibadetimizi yerine getireceğiz. Burada kesim problemi vardı arkadaşa nasip oldu. Arnavutköy'de kesim yerleri varmış, onlar yapıyormuş. O da ilk siftahı bizden yaptı. Pazar pahalı tabii erişilecek gibi değil ama yapacak bir şey yok. Biz 208 bin liraya aldık. Allah herkesin kurban bayramını kabul etsin" diye konuştu.