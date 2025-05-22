Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı: İlk kurbanlıklar İstanbul'a geldi; ilk satışlar yapıldı
Kurban Bayramına sayılı günler kala Türkiye'nin birçok noktasından getirilen kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı. Esenyurt'ta, toplam 2 bin 200 kurbanlığın görücüye çıkacağı pazar yeri havadan görüntülendi. Her sene olduğu gibi bu yıl da kurban pazarında hareketlilik beklediklerini ifade eden satıcılar, alıcılara kurban pazarlarına erken gitmeleri yönünde çağrıda bulundu.
Özcan KILIÇ / İSTANBUL, (DHA)
• 22 Mayıs 2025 - 16:44 • Son Güncelleme:
Özcan KILIÇ / İSTANBUL, (DHA)
• 22 Mayıs 2025 - 16:44 • Son Güncelleme: