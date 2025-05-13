Kurban Bayramı'na 1 ay kaldı: İstanbul'da kurban pazarları kurulmaya başlandı
Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir zaman kaldı. İstanbul'da belirlenen kurban satış noktalarında hazırlıklar sürerken kurbanlıkların İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince canlı hayvan sevk noktalarındaki kontrollerinin ardından 22 Mayıs'ta İstanbul'a giriş yapacağı öğrenildi. Esenyurt'ta kurulan kurban pazarı havadan görüntülendi.
Gülseren KARAPINAR-Ataberk KURT- Özcan KILIÇ /İSTANBUL,(DHA)
• 13 Mayıs 2025 - 14:16 • Son Güncelleme:
Gülseren KARAPINAR-Ataberk KURT- Özcan KILIÇ /İSTANBUL,(DHA)
• 13 Mayıs 2025 - 14:16 • Son Güncelleme: