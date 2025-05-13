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GündemKurban Bayramı'na 1 ay kaldı: İstanbul'da kurban pazarları kurulmaya başlandı
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Kurban Bayramı'na 1 ay kaldı: İstanbul'da kurban pazarları kurulmaya başlandı

Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir zaman kaldı. İstanbul'da belirlenen kurban satış noktalarında hazırlıklar sürerken kurbanlıkların İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince canlı hayvan sevk noktalarındaki kontrollerinin ardından 22 Mayıs'ta İstanbul'a giriş yapacağı öğrenildi. Esenyurt'ta kurulan kurban pazarı havadan görüntülendi.

Gülseren KARAPINAR-Ataberk KURT- Özcan KILIÇ /İSTANBUL,(DHA)
• 13 Mayıs 2025 - 14:16 • Son Güncelleme:
Gülseren KARAPINAR-Ataberk KURT- Özcan KILIÇ /İSTANBUL,(DHA)
• 13 Mayıs 2025 - 14:16 • Son Güncelleme:
1Kurban Bayramına 1 ay kaldı: İstanbulda kurban pazarları kurulmaya başlandı
2Kurban Bayramına 1 ay kaldı: İstanbulda kurban pazarları kurulmaya başlandı
3Kurban Bayramına 1 ay kaldı: İstanbulda kurban pazarları kurulmaya başlandı
4Kurban Bayramına 1 ay kaldı: İstanbulda kurban pazarları kurulmaya başlandı
5Kurban Bayramına 1 ay kaldı: İstanbulda kurban pazarları kurulmaya başlandı
6Kurban Bayramına 1 ay kaldı: İstanbulda kurban pazarları kurulmaya başlandı
7Kurban Bayramına 1 ay kaldı: İstanbulda kurban pazarları kurulmaya başlandı
8Kurban Bayramına 1 ay kaldı: İstanbulda kurban pazarları kurulmaya başlandı
9Kurban Bayramına 1 ay kaldı: İstanbulda kurban pazarları kurulmaya başlandı
10Kurban Bayramına 1 ay kaldı: İstanbulda kurban pazarları kurulmaya başlandı