Kurban Bayramı öncesi gıdalarda 'salmonella' bakterisi uyarısı: mikroskopta bile görnümüyor!
Yaz aylarının gelmesiyle, gıdalardan ve içme suyundan bulaşan 'salmonella' bakterisi, çeşitli enfeksiyonlara ve salgınlara neden oluyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kurban Bayramı da geliyor, en büyük önerim aldığınız kurbanda 'salmonella' varmış gibi düşünün. Kestikten sonra mutlaka el temizliğine dikkat etmek lazım. Kullanılan aletleri hemen temizlemek lazım" dedi.
Ruken KADIOĞLU- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)
• 31 Mayıs 2024 - 13:34 • Son Güncelleme:
Ruken KADIOĞLU- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)
• 31 Mayıs 2024 - 13:34 • Son Güncelleme: