Kurban bayramı namazı farz mı? Bayram namazı kaç rekat?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?





Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"



Bundan sonra imamla birlikte:



1. Rekat Kılınışı



*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,



*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce







"Sübhaneke duası"nı okur,



*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak



2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,



*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.



*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.



*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.



2. Rekat Kılınışı



*İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.



*Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,



*Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



*Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,*Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.



*Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.



*Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.