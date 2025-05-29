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Kurban bayramı namazı farz mı? Bayram namazı kaç rekat?

Kurban bayramı namazı farz mı sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Bayramın ilk günü kılınan namaz kaç rekat? İşte Kurban bayramı namazı kılınışı...

• 29 Mayıs 2025 - 15:39 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2025 - 15:39 • Son Güncelleme:
1Kurban bayramı namazı farz mı Bayram namazı kaç rekat

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Bayram namazı farz mıdır? Ramazan Bayramı'nda bayram namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar bayram namazı kılınışı ile ilgili detayları araştırıyor.

2BAYRAM NAMAZI FARZ MI

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir.

3BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı 2 rekattır.

4BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?



Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte:

1. Rekat Kılınışı

*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce



"Sübhaneke duası"nı okur,

*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.

*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat Kılınışı

*İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

*Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

*Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

*Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,*Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

*Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

*Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.