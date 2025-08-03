Kuraklığın en net görüntüsü! Barajın altındaki karayolu ortaya çıktı
03.08.2025 - 14:14Güncellenme Tarihi:
Kaynak : AA
İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yaşanan kuraklık, su seviyesinin ciddi oranda düşmesine neden oldu. Bu düşüş sonucunda yıllardır su altında kalan eski İzmir-Çeşme karayolunun bir bölümü yeniden gün yüzüne çıktı. Barajın yapılmasından önce kullanılan bu yol, özellikle bölge halkı ve doğa fotoğrafçıları tarafından ilgiyle karşılandı. Kuraklığın etkilerini gözler önüne seren bu durum, iklim değişikliği ve su kaynaklarının azalması konularında endişeleri de beraberinde getirdi. Ortaya çıkan yol, geçmişin izlerini taşıması açısından dikkat çekerken, uzmanlar su kaynaklarının korunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre, 1 Ağustos 2024'te barajın doluluk oranı yüzde 22,39 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,13 olarak kaydedildi.
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İZSU'dan yapılan açıklamada, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle ilçede 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisi uygulandığı bildirilmişti.
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Açıklamada, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanan kesintinin, 31 Temmuz'dan itibaren 10 saate çıkarıldığı duyurulmuştu. İlçede zaman zaman yaşanan su kesintileri nedeniyle evsel su depolarına talep artmıştı.