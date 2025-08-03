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Kuraklığın en net görüntüsü! Barajın altındaki karayolu ortaya çıktı

03.08.2025 - 14:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yaşanan kuraklık, su seviyesinin ciddi oranda düşmesine neden oldu. Bu düşüş sonucunda yıllardır su altında kalan eski İzmir-Çeşme karayolunun bir bölümü yeniden gün yüzüne çıktı. Barajın yapılmasından önce kullanılan bu yol, özellikle bölge halkı ve doğa fotoğrafçıları tarafından ilgiyle karşılandı. Kuraklığın etkilerini gözler önüne seren bu durum, iklim değişikliği ve su kaynaklarının azalması konularında endişeleri de beraberinde getirdi. Ortaya çıkan yol, geçmişin izlerini taşıması açısından dikkat çekerken, uzmanlar su kaynaklarının korunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

1Kuraklığın en net görüntüsü! Barajın altındaki karayolu ortaya çıktı

Bölgede azalan yağışlar ve yaz döneminde artan su tüketimi, Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan ana kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin ciddi oranda gerilemesine neden oldu.

2Kuraklığın en net görüntüsü! Barajın altındaki karayolu ortaya çıktı

Barajda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, baraj yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu suların çekildiği alanda yeniden görünür hale geldi. Yürüyerek karşıya geçmenin mümkün olduğu yol, dronla görüntülendi.

3Kuraklığın en net görüntüsü! Barajın altındaki karayolu ortaya çıktı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre, 1 Ağustos 2024'te barajın doluluk oranı yüzde 22,39 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,13 olarak kaydedildi.

4Kuraklığın en net görüntüsü! Barajın altındaki karayolu ortaya çıktı

İZSU'dan yapılan açıklamada, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle ilçede 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisi uygulandığı bildirilmişti.

5Kuraklığın en net görüntüsü! Barajın altındaki karayolu ortaya çıktı

Açıklamada, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanan kesintinin, 31 Temmuz'dan itibaren 10 saate çıkarıldığı duyurulmuştu. İlçede zaman zaman yaşanan su kesintileri nedeniyle evsel su depolarına talep artmıştı.