Kritik deprem uyarısı! Fay uzunluğu 50 kilometre, 7.1'e kadar deprem üretme potansiyeli bulunuyor
İzmir'deki 5 fay üzerinde yaklaşık 6 yıldır çalıştıklarını söyleyen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Tuzla fayları ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Sözbilir, "Tuzla fayı 2 bin yılda bir kırılan bir fay. 2 bin yıldır kırılmadığını görüyoruz. Yakında kırılma ihtimali yüksek. Tuzla fayının uzunluğu yaklaşık 50 kilometre. Fay uzunluğu nedeniyle yaklaşık 7.1'e kadar deprem üretme potansiyeline sahip" dedi.
DHA
• 03 Mayıs 2024 - 10:16 • Son Güncelleme:
DHA
• 03 Mayıs 2024 - 10:16 • Son Güncelleme: