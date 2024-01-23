Kredi kartı olanlar dikkat! Hesabından 49 kez para çekildi, hiç kullanmadığı kart hayatını kabusa çevirdi
Kredi kartını olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Herkesin başına gelebilir. Hiç kullanmadığı kredi kartı ile alışveriş yapmak isteyince bakiyesinin yetersiz olduğu söylendi. Banka ile iletişime geçen vatandaş için kâbus dolu günler bundan sonra başladı. Alışveriş yaparken 'yetersiz bakiye' uyarısı alınca durumu fark ettiğini, durumu şikayet ettiğini söyleyen İrfan Kahraman, avukatı aracılığıyla da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili bankanın da inceleme başlattığı belirtildi.
İHA
• 23 Ocak 2024 - 12:33 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Ocak 2024 - 12:33 • Son Güncelleme: