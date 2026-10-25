KPSS'DE KALEM, SİLGİ ve KALEMTRAŞ VERİLİYOR MU? KPSS Ortaöğretim sınavına ne götürmek yasak?
KPSS sınavına girerken hangi eşyalar yasak ve adaylar yanlarında neler bulundurabilir? 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılan KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde cep telefonu, kol saati, çanta, kalem ve silgi gibi eşyalarla ilgili kurallar merak ediliyor. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adayların saat 10.00'dan önce sınav binasında olması gerekiyor. İşte KPSS'de yasak olan eşyalar, sınava götürülebilecek malzemeler ve sınav süresine ilişkin ayrıntılar…
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KPSS Ortaöğretim sınavına kalem, silgi ve kalemtıraş götürülüyor mu? Sınavda adaylara hangi malzemeler veriliyor, cep telefonu, kol saati ve çanta gibi eşyaları sınav binasına sokmak yasak mı? 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde adaylar, sınava götürülmesi yasak olan eşyaları ve yanlarında bulundurmaları gereken belgeleri araştırıyor. İşte KPSS sınavında izin verilen malzemeler ve dikkat edilmesi gereken kurallar…
KPSS SINAVINDA YASAK OLAN EŞYALAR NELER?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların, sınav binasına gitmeden önce yanlarında bulundurdukları eşyaları kontrol etmeleri gerekiyor. ÖSYM'nin sınav kılavuzuna göre çanta, cüzdan, cep telefonu ve saat gibi birçok eşyanın sınav binasına getirilmesi yasak. Ayrıca sınav binalarında emanet eşya hizmeti bulunmuyor.
KPSS sınavında yasak olan başlıca eşyalar şöyle:
Cep telefonu, akıllı saat ve kol saati
Çanta ve cüzdan
Bluetooth kulaklık, telsiz ve diğer elektronik iletişim cihazları
Fotoğraf makinesi ve kayıt cihazları
Kolye, küpe, bilezik, broş ve alyans dışındaki yüzükler
Anahtarlık ve araç anahtarı
Hesap makinesi ve elektronik sözlük
Kalem, silgi ve kalemtıraş
Kitap, defter, ders notu, gazete ve müsvedde kâğıdı
Cetvel, pergel ve açıölçer
Kesici ve delici aletler
Şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında kalan yiyecek ve içecekler
Kutu veya şişe içerisindeki ilaçlar
Sınav binasına yasaklı eşyalarla gelen adaylar içeri alınmayabilir. Bina içerisinde yasaklı eşya bulundurduğu tespit edilen adayların sınavları da geçersiz sayılabilir.
KPSS SINAVINA KALEM VE SİLGİ GÖTÜRÜLÜR MÜ?
KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların kendi kalem, silgi ve kalemtıraşlarını yanlarında götürmelerine izin verilmiyor. Sınavda kullanılacak kırtasiye malzemeleri ÖSYM tarafından sağlanıyor. Adaylara sınav salonunda cevap kâğıdıyla birlikte iki kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete veriliyor. Bu nedenle adayların sınav öncesinde ayrıca kalem veya silgi hazırlamasına gerek bulunmuyor.
KPSS SINAVINA SU GÖTÜRÜLEBİLİR Mİ?
KPSS sınavına, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su götürülebiliyor. Bunun dışında yiyecek ve içeceklerin sınav binasına getirilmesine izin verilmiyor.
Adayların su şişesinin şeffaf olmasına ve üzerindeki bandajın çıkarılmış bulunmasına dikkat etmesi gerekiyor.
KPSS SINAVINDA SAAT TAKMAK YASAK MI?
Evet. KPSS Ortaöğretim sınavında akıllı saatler de dahil olmak üzere her türlü saat yasak eşyalar arasında yer alıyor.
Ancak adayların sınav süresini takip edebilmesi için sınav salonlarında en az bir duvar saati bulunuyor. Bu nedenle adayların kol saati veya akıllı saat götürmesine gerek yok.
KPSS SINAVINA HANGİ BELGELERLE GİRİLİR?
KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların yanlarında iki temel belgeyi bulundurması gerekiyor:
Sınava Giriş Belgesi: Adayın sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini gösteren belgenin çıktısı.
Geçerli kimlik belgesi: Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya ÖSYM kılavuzunda kabul edilen diğer geçerli kimlik belgelerinden biri.
Kimlik belgesinde adayın fotoğrafının bulunması gerekiyor. Gerekli belgelerden biri eksik olan adaylar sınava alınmıyor. Bu nedenle adayların sınav öncesinde belgelerini kontrol etmeleri önem taşıyor.
KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar için sınav binalarına giriş işlemleri saat 10.00'da sona erecek. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.
Toplam 120 sorunun yöneltileceği sınavda adaylara 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika süre verilecek. Standart sınav süresine göre KPSS Ortaöğretim oturumunun saat 12.25'te tamamlanması bekleniyor.