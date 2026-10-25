KPSS'DE KALEM, SİLGİ ve KALEMTRAŞ VERİLİYOR MU? KPSS Ortaöğretim sınavına ne götürmek yasak?

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2026 KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların, sınav binasına gitmeden önce yanlarında bulundurdukları eşyaları kontrol etmeleri gerekiyor. ÖSYM'nin sınav kılavuzuna göre çanta, cüzdan, cep telefonu ve saat gibi birçok eşyanın sınav binasına getirilmesi yasak. Ayrıca sınav binalarında emanet eşya hizmeti bulunmuyor.



KPSS sınavında yasak olan başlıca eşyalar şöyle:



Cep telefonu, akıllı saat ve kol saati

Çanta ve cüzdan

Bluetooth kulaklık, telsiz ve diğer elektronik iletişim cihazları

Fotoğraf makinesi ve kayıt cihazları

Kolye, küpe, bilezik, broş ve alyans dışındaki yüzükler

Anahtarlık ve araç anahtarı

Hesap makinesi ve elektronik sözlük

Kalem, silgi ve kalemtıraş

Kitap, defter, ders notu, gazete ve müsvedde kâğıdı

Cetvel, pergel ve açıölçer

Kesici ve delici aletler

Şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında kalan yiyecek ve içecekler

Kutu veya şişe içerisindeki ilaçlar



Sınav binasına yasaklı eşyalarla gelen adaylar içeri alınmayabilir. Bina içerisinde yasaklı eşya bulundurduğu tespit edilen adayların sınavları da geçersiz sayılabilir.