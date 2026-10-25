BUGÜN NE SINAVI VAR? KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

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Bugün hangi sınav yapılacak?

25 Ekim 2026 Pazar günü KPSS Ortaöğretim sınavı yapılacak.



KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak?

Sınav saat 10.15'te başlayacak.



KPSS sınavına en geç saat kaçta girilebilir?

Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.



KPSS Ortaöğretim sınavı kaç dakika sürecek?

Sınav 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika sürecek.



KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta bitecek?

Saat 10.15'te başlayacak sınavın, standart süreyle saat 12.25'te tamamlanması planlanıyor.



KPSS Ortaöğretim sınavında kaç soru sorulacak?

Adaylara Genel Yetenek testinden 60, Genel Kültür testinden 60 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.



KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.



KPSS Ortaöğretim sınavına kimler katılabilir?

Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar, ilgili başvuru koşullarını karşılamaları halinde sınava katılabilir.