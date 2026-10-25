BUGÜN NE SINAVI VAR? KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
Bugün ne sınavı var, KPSS sınavı saat kaçta başlayacak ve KPSS Ortaöğretim sınavı kaç dakika sürecek? 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav saati ve süresine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verilecek. Peki, KPSS saat kaçta bitecek, sınav binalarına en geç saat kaçta girilebilecek? İşte KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin merak edilenler…
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Bugün ne sınavı var, KPSS sınavı saat kaçta başlayacak? 25 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav saati, süresi ve bitiş zamanına ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta bitecek, sınav binalarına en geç saat kaçta girilebilecek?
BUGÜN NE SINAVI VAR?
Bugün, 25 Ekim 2026 Pazar günü, lise mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı gerçekleştiriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavda adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki soruları yanıtlayacak.
KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar, sınavın başlama ve bitiş saatini, kaç dakika süreceğini ve sınav binalarına giriş için belirlenen son saati araştırıyor. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Ancak adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.
KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav öncesinde adayların giriş belgelerinde belirtilen bina ve salon bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.
Sınav binalarına girişler saat 10.00'da sona erecek. Bu nedenle sınavın başlama saati 10.15 olsa da saat 10.00'dan sonra gelen adaylar binalara alınmayacak. Adayların ulaşım ve güvenlik kontrollerini dikkate alarak sınav merkezlerinde erken hazır bulunmaları önem taşıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Soruların yanıtlanması için 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika süre verilecek.
Saat 10.15'te başlayacak sınavın standart süreyle saat 12.25'te sona ermesi planlanıyor. Ek süre kullanma hakkı bulunan adayların sınav bitiş saati ise kendilerine tanınan ilave süreye göre değişebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU VAR?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavında toplam 120 soru bulunuyor. Sınav, iki temel testten oluşuyor:
Genel Yetenek: 60 soru
Genel Kültür: 60 soru
Genel Yetenek testinde sözel ve sayısal beceriler ölçülürken Genel Kültür testinde tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ve genel konulara ilişkin sorular yer alıyor.
Adayların sınav süresini verimli kullanmaları ve cevaplarını optik cevap kâğıdına doğru şekilde aktarmaları önem taşıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, sonuçlar ilan edildiğinde sınav puanlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, elde ettikleri KPSS puanıyla ilgili kamu personeli alımlarına ilişkin duyuruları ve tercih kılavuzlarını takip edebilecek.
KPSS SINAVI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
Bugün hangi sınav yapılacak?
25 Ekim 2026 Pazar günü KPSS Ortaöğretim sınavı yapılacak.
KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak?
Sınav saat 10.15'te başlayacak.
KPSS sınavına en geç saat kaçta girilebilir?
Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.
KPSS Ortaöğretim sınavı kaç dakika sürecek?
Sınav 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika sürecek.
KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta bitecek?
Saat 10.15'te başlayacak sınavın, standart süreyle saat 12.25'te tamamlanması planlanıyor.
KPSS Ortaöğretim sınavında kaç soru sorulacak?
Adaylara Genel Yetenek testinden 60, Genel Kültür testinden 60 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.
KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
KPSS Ortaöğretim sınavına kimler katılabilir?
Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar, ilgili başvuru koşullarını karşılamaları halinde sınava katılabilir.