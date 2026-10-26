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2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI PDF! ÖSYM cevap anahtarını yayımladı: Soru kitapçığı görüntüleme ekranı

26.10.2026 - 09:14Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

2026 KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı. 25 Ekim Pazar günü yapılan sınavın ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u PDF olarak erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar ise soruların tamamını 4 Kasım saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları PDF dosyası nereden açılır, cevap anahtarı nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM'nin erişime açtığı soru kitapçığı ve görüntüleme ekranı...

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12026 KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI PDF! ÖSYM cevap anahtarını yayımladı: Soru kitapçığı görüntüleme ekranı

Yaklaşık 3 milyon adayın başvurduğu 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Ekim'de yapılan sınavın ardından soruların yüzde 10'unu kamuoyuyla paylaştı. Soruların tamamını incelemek isteyen adaylar ise T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapabiliyor. Adaylara tanınan görüntüleme süresi 4 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.

22026 KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI PDF! ÖSYM cevap anahtarını yayımladı: Soru kitapçığı görüntüleme ekranı

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI PDF ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü 25 Ekim'de yayımladı.

Kamuoyuyla paylaşılan sorular ve doğru cevaplar, ÖSYM'nin resmî duyuru sayfasından incelenebiliyor. Sınava başvuran adaylar ise soru kitapçığının tamamına Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabiliyor.

KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarı PDF: ÖSYM'nin resmî soru kitapçığı bağlantısı

KPSS Ortaöğretim sorularının tamamı: https://ais.osym.gov.tr

Soruların tamamını görüntülemek isteyen adayların sisteme kendi T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapması gerekiyor.

32026 KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI PDF! ÖSYM cevap anahtarını yayımladı: Soru kitapçığı görüntüleme ekranı

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına başvuran adaylar, soru kitapçığının tamamını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Bunun için ais.osym.gov.tr adresine girilmesi, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle oturum açılması ve 2026-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı bölümünün seçilmesi gerekiyor.

ÖSYM, soru kitapçığının tamamını görüntüleme işlemini 25 Ekim saat 13.15'te başlattı. Erişim, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.

Sınava başvurmayan kişiler ise kamuoyunun erişimine açılan yüzde 10'luk bölümü inceleyebiliyor.

2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

42026 KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI PDF! ÖSYM cevap anahtarını yayımladı: Soru kitapçığı görüntüleme ekranı

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARININ TAMAMI YAYIMLANDI MI?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavında sorulan 120 sorunun tamamı, sınava başvuran adayların kişisel hesapları üzerinden erişime açıldı. Ancak soruların tamamının yer aldığı kitapçık herkese açık olarak yayımlanmadı.

ÖSYM, Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu kamuoyunun erişimine sundu. Diğer sorular yalnızca sınava başvuran adaylar tarafından belirlenen süre boyunca görüntülenebiliyor.

ÖSYM, sınav sorularının telif haklarının kendisine ait olduğunu da hatırlattı. Kurumun yazılı izni olmadan soruların çoğaltılması, dağıtılması ve yayımlanması yasak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Her iki test için 130 dakika cevaplama süresi verildi.

Cevap anahtarının yayımlanmasıyla adaylar işaretledikleri yanıtları kontrol ederek doğru ve yanlış sayılarına ilişkin tahminde bulunabilecek. Kesin sınav puanları ise ÖSYM'nin değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

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