2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI PDF! ÖSYM cevap anahtarını yayımladı: Soru kitapçığı görüntüleme ekranı

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2026 KPSS Ortaöğretim sınavında sorulan 120 sorunun tamamı, sınava başvuran adayların kişisel hesapları üzerinden erişime açıldı. Ancak soruların tamamının yer aldığı kitapçık herkese açık olarak yayımlanmadı.

ÖSYM, Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu kamuoyunun erişimine sundu. Diğer sorular yalnızca sınava başvuran adaylar tarafından belirlenen süre boyunca görüntülenebiliyor.

ÖSYM, sınav sorularının telif haklarının kendisine ait olduğunu da hatırlattı. Kurumun yazılı izni olmadan soruların çoğaltılması, dağıtılması ve yayımlanması yasak.