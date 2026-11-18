KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 lise KPSS tercih kılavuzu için tarih belli oldu!
KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak, 2026 lise KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Kamu kurumlarında memur olmak isteyen lise mezunları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan KPSS 2026/2 merkezi atama takvimini araştırıyor. 25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının ardından gözler sonuç tarihine ve kamu personeli alımı için başlayacak tercih sürecine çevrildi. ÖSYM'nin takviminde yılın ikinci merkezi yerleştirme dönemi için başvuru tarihleri belli olurken adaylar, tercih kılavuzunun yayımlanacağı günü beklemeye başladı. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? KPSS 2026/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Lise mezunu memur alımı kontenjanları açıklandı mı, tercihler nasıl yapılacak? İşte 2026 KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri ve ÖSYM merkezi atama takvimine ilişkin ayrıntılar...
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2026 KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri, kamuda görev almak isteyen binlerce lise mezununun gündeminde yer alıyor. 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ardından adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasını ve merkezi yerleştirme sürecinin başlamasını bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav ve yerleştirme takvimine göre KPSS 2026/2 tercih işlemleri aralık ayında yapılacak. Bu dönemde ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları, puan türlerine ve başvuru koşullarına uygun kadrolar için tercih yapabilecek. Özellikle lise mezunu adaylar, KPSS P94 puanıyla başvurabilecekleri memur kadrolarını, boş kontenjanları ve tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı, 2026/2 merkezi atama ne zaman yapılacak? Lise KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tercih kılavuzunda hangi bilgiler yer alacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2026?
KPSS Ortaöğretim tercihleri için beklenen takvim açıklandı. ÖSYM'nin 2026 yılı yerleştirme takvimine göre KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.
Tercih işlemleri 24 Aralık 2026 Perşembe günü sona erecek. Adaylar, belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.
Bu süreçte lise, ön lisans ve lisans mezunları, kendilerine uygun kadro ve pozisyonları tercih edebilecek. Ancak her adayın başvurabileceği kadrolar, mezuniyet düzeyi ve kılavuzda belirtilen diğer koşullara göre değişecek.
2026 LİSE KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM takviminde tercih işlemleri için 17-24 Aralık tarihleri yer alırken kılavuzun açıklanacağı güne ilişkin ayrı bir duyuru bulunmuyor.
Tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarının personel talepleri doğrultusunda açılan kadrolar, kontenjan sayıları, mezuniyet şartları ve adaylardan istenen nitelikler yer alacak.
Lise mezunu adayların tercih yapabilecekleri kadrolar da kılavuzun yayımlanmasıyla netleşecek. Bu nedenle adayların başvuru işlemlerinden önce kılavuzda belirtilen koşulları dikkatle incelemeleri gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek.
25 Ekim'de gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşabilecek.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar puanlarını öğrenebilecek ve aralık ayında yapılacak merkezi yerleştirme tercihlerine hazırlanabilecek.
KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonları inceleyebilecek.
Tercih işlemlerinde mezuniyet düzeyine uygun kadroların seçilmesi büyük önem taşıyor. Adayların yalnızca KPSS puanlarını değil, başvuracakları kadrolar için belirlenen nitelik kodlarını ve özel koşulları da dikkate almaları gerekiyor.
Tercih sayısı, başvuru ücreti ve işlemlerin tamamlanacağı son saat gibi ayrıntılar, 2026/2 tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla kesinleşecek.
LİSE KPSS P94 PUANIYLA HANGİ KADROLARA TERCİH YAPILABİLİR?
KPSS Ortaöğretim sınavına katılan lise mezunlarının merkezi yerleştirmelerinde KPSSP94 puan türü kullanılıyor.
Adaylar, kamu kurumlarının ortaöğretim mezunlarına ayırdığı kadro ve pozisyonlara başvurabilecek. Ancak hangi kurumun kaç personel alacağı, kadro unvanları ve aranan mezuniyet şartları henüz açıklanmadı.
2026/2 tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından genel lise, meslek lisesi ve diğer ortaöğretim programlarından mezun olan adayların başvurabileceği kadrolar netlik kazanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?
KPSS Ortaöğretim tercihlerinde adayların en çok merak ettiği konulardan biri de memur alımı için gereken puanlar oluyor.
Merkezi yerleştirmede bütün kadrolar için geçerli tek bir taban puan bulunmuyor. Kadrolara yerleşme puanları, ilgili pozisyonun kontenjanına, başvuran adayların puanlarına ve tercih sıralamalarına göre değişiyor.
Bu nedenle yalnızca KPSS puanının yüksek olması yerleştirme garantisi sağlamıyor. Adayların tercih edecekleri kadroların mezuniyet ve diğer başvuru şartlarını da karşılamaları gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, açıklanmasının ardından iki yıl süreyle geçerli olacak.
Ancak adayların sonraki KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri durumunda, ilgili yeni sınav sonucunun açıklanmasıyla ortaöğretim puanlarının geçerliliği sona erebilecek.
Bu nedenle adayların tercih döneminde kullanabilecekleri geçerli KPSS puanlarını kontrol etmeleri önem taşıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TAKVİMİ 2026
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ve merkezi yerleştirme sürecinde öne çıkan tarihler şöyle:
KPSS Ortaöğretim sınav tarihi: 25 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi: 19 Kasım 2026
KPSS 2026/2 tercih başlangıç tarihi: 17 Aralık 2026
KPSS 2026/2 tercih bitiş tarihi: 24 Aralık 2026
KPSS 2026/2 tercih kılavuzu: Henüz yayımlanmadı.
Adayların, tercih dönemi başlamadan önce ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.