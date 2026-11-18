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KPSS Ortaöğretim tercihlerinde adayların en çok merak ettiği konulardan biri de memur alımı için gereken puanlar oluyor.



Merkezi yerleştirmede bütün kadrolar için geçerli tek bir taban puan bulunmuyor. Kadrolara yerleşme puanları, ilgili pozisyonun kontenjanına, başvuran adayların puanlarına ve tercih sıralamalarına göre değişiyor.



Bu nedenle yalnızca KPSS puanının yüksek olması yerleştirme garantisi sağlamıyor. Adayların tercih edecekleri kadroların mezuniyet ve diğer başvuru şartlarını da karşılamaları gerekiyor.