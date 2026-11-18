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ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak.

Bu süre içerisinde yeni bir sınav yapılamaması durumunda sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçları açıklanana kadar devam edecek.

Ancak ortaöğretim düzeyinde KPSS'ye katılan bir adayın daha sonra KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmesi durumunda farklı bir kural uygulanıyor.

ÖSYM'nin açıklamasına göre bu adayların ortaöğretim puanlarının geçerliliği, sonraki öğrenim düzeyindeki ilgili sınav sonucunun açıklandığı tarihte sona eriyor.