KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? ÖSYM sonuçları yarın açıklıyor! Lise KPSS sonuç sorgulama ekranı
KPSS Ortaöğretim sonuçları için bekleyiş sona yaklaşıyor. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihine odaklandı. ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım Perşembe günü ilan edilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, yarın saat kaçta açıklanacak? Lise KPSS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte ÖSYM sonuç ekranı ve sınav takviminin ayrıntıları...
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KPSS Ortaöğretim sonuçları için bekleyiş sona yaklaşıyor. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihine odaklandı. ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım Perşembe günü ilan edilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, yarın saat kaçta açıklanacak? Lise KPSS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte ÖSYM sonuç ekranı ve sınav takviminin ayrıntıları...
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) açıkladığı takvime göre lise KPSS sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.
25 Ekim Pazar günü yapılan sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Kamu kurumlarında görev alabilmek için sınava giren adaylar, yarın açıklanması planlanan puanlarını bekliyor.
ÖSYM'nin resmî takviminde sonuç tarihi 19 Kasım olarak yer alırken açıklama saatine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
18 Kasım Çarşamba sabahı itibarıyla 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları henüz açıklanmadı.
ÖSYM'nin sınav takviminde sonuç tarihi 19 Kasım Perşembe olarak belirtiliyor. Açıklama yapıldığında adaylar puanlarını kurumun sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Sonuç sorgulama adresi:
Adaylar, sonuçlar erişime açıldıktan sonra T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı gün belli olsa da ÖSYM tarafından kesin bir saat duyurulmadı.
Sonuçların 19 Kasım Perşembe günü erişime açılması planlanıyor. Ancak sabah veya öğleden sonra açıklanacağına ilişkin resmî bir bilgi bulunmuyor.
Bu nedenle adayların belirli bir saate ilişkin sosyal medya paylaşımları yerine ÖSYM'nin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.
ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sisteminden puanlarını öğrenebilecek.
Bunun için sonuc.osym.gov.tr adresine girilmesi, ilgili sınavın seçilmesi ve T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması yeterli olacak.
Sonuç ekranında adayların sınav puanları ve değerlendirme bilgileri yer alacak.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Sınav için 130 dakika süre verildi.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak.
Bu süre içerisinde yeni bir sınav yapılamaması durumunda sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçları açıklanana kadar devam edecek.
Ancak ortaöğretim düzeyinde KPSS'ye katılan bir adayın daha sonra KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmesi durumunda farklı bir kural uygulanıyor.
ÖSYM'nin açıklamasına göre bu adayların ortaöğretim puanlarının geçerliliği, sonraki öğrenim düzeyindeki ilgili sınav sonucunun açıklandığı tarihte sona eriyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2026?
KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanması, tercih işlemlerinin de aynı gün başlayacağı anlamına gelmiyor.
Ortaöğretim düzeyindeki KPSS puanları, kamu kurumlarının lise ve dengi okul mezunları için açtığı uygun kadro ve pozisyonlara başvurularda kullanılabiliyor.
Merkezî yerleştirmelerde tercih tarihleri, kadro ve pozisyonlar ile başvuru koşulları ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzlarla duyuruluyor.
Adayların tercih yaparken yalnızca KPSS puanlarını değil, başvuracakları kadroların öğrenim şartlarını ve nitelik kodlarını da kontrol etmeleri gerekiyor.
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih ve personel alımı duyurularını takip edebilecek.