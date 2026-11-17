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KPSS Ortaöğretim sonuçları hangi gün açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanması planlanıyor.



KPSS lise sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sonuçların açıklanacağı kesin saat henüz belirtilmedi. Adayların ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.



KPSS Ortaöğretim sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar, sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle puanlarını öğrenebilecek.



KPSS Ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı?

ÖSYM'nin ilan ettiği takvimde 19 Kasım 2026 tarihi yer alıyor. Sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin resmî bir duyuru yapılmadıkça bu tarih esas alınmalı.



KPSS Ortaöğretim puanı ile memur olunur mu?

KPSS puanı, ilgili kamu personeli alımlarında başvuru ve yerleştirme süreçlerinde kullanılıyor. Ancak yerleşmek için adayların ilgili kadronun puan, öğrenim ve diğer başvuru şartlarını karşılaması gerekiyor.