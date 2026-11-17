KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim sonuçları 2026 için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim oturumuna katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Lise mezunlarının kamu kurumlarında memur olabilmek için katıldığı sınavın ardından gözler ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte KPSS ortaöğretim sonuç tarihi ve sorgulama ekranı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lise sonuçları bugün mü, hangi tarihte ilan edilecek? KPSS ortaöğretim sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? İşte 2026 KPSS ortaöğretim sonuç tarihi ve ÖSYM'nin sınav takvimine ilişkin ayrıntılar...
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2026 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamuda memur olarak görev almak isteyen lise mezunlarının katıldığı KPSS ortaöğretim sınavının ardından değerlendirme süreci tamamlanma aşamasına geldi. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın üzerinden üç haftadan fazla süre geçerken adaylar, aldıkları puanları öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine odaklandı. Özellikle "KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?", "2026 KPSS lise sonuçları açıklandı mı?", "ÖSYM KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" ve "KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS ortaöğretim sonuçlarının ilan edileceği tarih yer alıyor. Peki, sonuçlar için kaç gün kaldı? İşte adayların merak ettiği detaylar...
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte puanlarını öğrenebilecek.
Lise ve dengi okul mezunlarının katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavı, kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar açısından önem taşıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, aldıkları puanları değerlendirebilecek ve uygun kadrolar için yayımlanacak personel alımı ilanlarını takip edebilecek.
KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olsa da sonuçların erişime açılacağı kesin saat konusunda ayrıca bir duyuru bulunmuyor. Adayların, sonuçların ilan edileceği gün ÖSYM'nin resmî açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.
Sonuçlar erişime açıldığında adaylar, sınav puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Sonuç ekranına giriş için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi kullanılacak.
Adaylar, sistemde yer alan sonuç belgesinden KPSS puanlarını ve sınav değerlendirme bilgilerini görüntüleyebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların puan bilgilerini kontrol etmeleri ve kamu personeli alımlarına ilişkin duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.
KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
KPSS Ortaöğretim puanlarının geçerlilik süresi, ilgili sınav kılavuzundaki kurallara göre belirleniyor. Genel uygulamada KPSS Ortaöğretim puanları iki yıl geçerli oluyor. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda ise sonuçların geçerliliği, ilgili mevzuat ve ÖSYM düzenlemeleri çerçevesinde devam edebiliyor.
Adayların tercih ve yerleştirme işlemlerinde puanlarını kullanabilmeleri için yayımlanan personel alımı ilanlarındaki öğrenim düzeyi, puan türü ve diğer başvuru koşullarını incelemeleri gerekiyor.
KPSS SONUÇLARINDAN SONRA NE OLACAK?
KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, puanlarına göre kamu kurumlarının personel alımı ve merkezi yerleştirme duyurularını takip edecek. Ancak sınavdan puan almak, herhangi bir kadroya doğrudan yerleşme hakkı sağlamıyor.
Yerleştirme sürecinde adayların puanlarının yanı sıra tercih ettikleri kadroların özel şartları, öğrenim durumları ve ilgili kılavuzda belirtilen nitelik kodları da dikkate alınıyor. Bu nedenle adayların ÖSYM ve ilgili kamu kurumları tarafından yayımlanacak güncel duyuruları incelemesi gerekiyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
KPSS Ortaöğretim sonuçları hangi gün açıklanacak?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanması planlanıyor.
KPSS lise sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Sonuçların açıklanacağı kesin saat henüz belirtilmedi. Adayların ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.
KPSS Ortaöğretim sonuçları nereden öğrenilir?
Adaylar, sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle puanlarını öğrenebilecek.
KPSS Ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı?
ÖSYM'nin ilan ettiği takvimde 19 Kasım 2026 tarihi yer alıyor. Sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin resmî bir duyuru yapılmadıkça bu tarih esas alınmalı.
KPSS Ortaöğretim puanı ile memur olunur mu?
KPSS puanı, ilgili kamu personeli alımlarında başvuru ve yerleştirme süreçlerinde kullanılıyor. Ancak yerleşmek için adayların ilgili kadronun puan, öğrenim ve diğer başvuru şartlarını karşılaması gerekiyor.