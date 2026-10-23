KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA 2 GÜN KALDI! Giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta? Kimliksiz aday sınava girebilir mi?

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Geçerli kimlik belgesi sınava girişin en önemli şartları arasında yer alıyor. Kimliğini kaybeden veya geçerlilik süresiyle ilgili sorun yaşayan adayların sınav gününü beklemeden gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor.



Uzmanlar, sınavdan önce kimlik kontrolünün mutlaka yapılmasını ve son güne bırakılmamasını tavsiye ediyor.



ADAYLARIN EN SIK YAPTIĞI HATALAR



KPSS öncesinde yapılan bazı hatalar sınav performansını olumsuz etkileyebiliyor. İşte adayların dikkat etmesi gereken noktalar:



Kimlik kontrolünü son güne bırakmak

Sınav yerini önceden görmemek

Geç saatlere kadar ders çalışıp uykusuz kalmak

Sınav sabahı ulaşım planı yapmamak

Giriş belgesini son anda çıktı almaya çalışmak



Uzmanlar, son günlerde yoğun konu tekrarı yerine genel tekrar ve dinlenmenin daha faydalı olacağını ifade ediyor.