Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA 2 GÜN KALDI! Giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta? Kimliksiz aday sınava girebilir mi?
HaberlerGündem Haberleri KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA 2 GÜN KALDI! Giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta? Kimliksiz aday sınava girebilir mi?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA 2 GÜN KALDI! Giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta? Kimliksiz aday sınava girebilir mi?

23.10.2026 - 09:16Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

KPSS Ortaöğretim sınavına sayılı günler kaldı. KPSS giriş belgesi nasıl alınır? Sınav saat kaçta başlayacak? KPSS'de kalem ve silgi verilecek mi? Kimliksiz adaylar sınava girebilir mi? Kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın araştırdığı soruların yanıtları haberimizde...

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA 2 GÜN KALDI! Giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta? Kimliksiz aday sınava girebilir mi?

KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sona eriyor. Binlerce adayın katılacağı sınav öncesinde "KPSS giriş belgesi nasıl alınır?", "KPSS sınavı saat kaçta başlayacak?", "KPSS'de kalem ve silgi verilecek mi?", "Kimliksiz aday sınava girebilir mi?" soruları yeniden gündeme geldi. Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamak isteyen adaylar giriş belgelerini kontrol ederken, sınav kuralları ve gerekli evraklarla ilgili detayları araştırıyor. KPSS Ortaöğretim sınavına iki gün kala adayların dikkat etmesi gereken tüm ayrıntıları bir araya getirdik.

2KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA 2 GÜN KALDI! Giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta? Kimliksiz aday sınava girebilir mi?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI İÇİN GERİ SAYIM


Memur olma hayali kuran binlerce adayın katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecan doruğa ulaştı. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş belgesi, sınav saatleri, gerekli evraklar ve sınav günü uygulanacak kurallar geliyor.

Uzmanlar, son iki günün verimli değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken adayların sınav yerlerini önceden görmeleri, kimlik belgelerini kontrol etmeleri ve sınav sabahı yaşanabilecek aksiliklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguluyor.

3KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA 2 GÜN KALDI! Giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta? Kimliksiz aday sınava girebilir mi?

KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?


KPSS Ortaöğretim adayları sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği merkez, salon numarası ve oturacağı sıra bilgileri yer alıyor.

Adayların sınav gününden önce giriş belgelerini kontrol etmeleri ve sınav salonlarının yer aldığı adresleri önceden incelemeleri büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABER

KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ YERLERİ 2026 | Lise KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM AİS sorgulama ekranı
KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ YERLERİ 2026 | Lise KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM AİS sorgulama ekranı

4KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA 2 GÜN KALDI! Giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta? Kimliksiz aday sınava girebilir mi?

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?


Sınav günü adayların belirtilen saatten önce sınav binasında bulunmaları gerekiyor. Son dakikaya kalınması durumunda adaylar bina girişlerinde yoğunluk yaşayabiliyor. Bu nedenle ulaşım planının önceden yapılması ve sınav merkezine erken gidilmesi tavsiye ediliyor.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan adayların trafik yoğunluğunu da hesaba katmaları gerekiyor.

İLGİLİ HABER

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta? KPSS Ortaöğretim hangi gün? KPSS Ortaöğretim giriş belgesi nereden nasıl alınır?
KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta? KPSS Ortaöğretim hangi gün? KPSS Ortaöğretim giriş belgesi nereden nasıl alınır?

5KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA 2 GÜN KALDI! Giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta? Kimliksiz aday sınava girebilir mi?

SINAVA GİDERKEN YANINIZDA NELER OLMALI?


KPSS adaylarının sınav sabahı yanlarında bulundurması gereken en önemli belgeler şunlar:

Sınav giriş belgesi
Geçerli fotoğraflı kimlik belgesi

Kimlik ve giriş belgesinin kolay ulaşılabilecek şekilde hazırlanmış olmasıAdayların sınavdan bir gece önce gerekli evraklarını hazır etmeleri olası stresin önüne geçebiliyor.

6KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA 2 GÜN KALDI! Giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta? Kimliksiz aday sınava girebilir mi?

KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?


KPSS'ye girecek adayların sıkça sorduğu sorulardan biri de kalem ve silgi konusu oluyor. Merkezi sınavlarda kullanılan materyallere ilişkin uygulamalar ÖSYM tarafından belirleniyor. Bu nedenle adayların sınav öncesinde yayımlanan güncel duyuru ve kuralları incelemeleri öneriliyor.

7KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA 2 GÜN KALDI! Giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta? Kimliksiz aday sınava girebilir mi?

KİMLİKSİZ ADAY SINAVA GİREBİLİR Mİ?


Geçerli kimlik belgesi sınava girişin en önemli şartları arasında yer alıyor. Kimliğini kaybeden veya geçerlilik süresiyle ilgili sorun yaşayan adayların sınav gününü beklemeden gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor.

Uzmanlar, sınavdan önce kimlik kontrolünün mutlaka yapılmasını ve son güne bırakılmamasını tavsiye ediyor.

ADAYLARIN EN SIK YAPTIĞI HATALAR

KPSS öncesinde yapılan bazı hatalar sınav performansını olumsuz etkileyebiliyor. İşte adayların dikkat etmesi gereken noktalar:

Kimlik kontrolünü son güne bırakmak
Sınav yerini önceden görmemek
Geç saatlere kadar ders çalışıp uykusuz kalmak
Sınav sabahı ulaşım planı yapmamak
Giriş belgesini son anda çıktı almaya çalışmak

Uzmanlar, son günlerde yoğun konu tekrarı yerine genel tekrar ve dinlenmenin daha faydalı olacağını ifade ediyor.

8KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA 2 GÜN KALDI! Giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta? Kimliksiz aday sınava girebilir mi?

SIKÇA SORULAN SORULAR


KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

KPSS giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebiliyor.

KPSS sınav yeri nasıl öğrenilir?
Sınava girilecek okul, bina ve salon bilgileri sınav giriş belgesinde yer alıyor.

Kimliksiz aday sınava girebilir mi?
Sınava giriş için geçerli ve fotoğraflı kimlik belgesi bulunması gerekiyor.

KPSS'de kalem ve silgi verilecek mi?
Kullanılacak materyallere ilişkin bilgiler ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kurallarında açıklanıyor.

KPSS sınavına kaç dakika önce gidilmeli?
Yoğunluk yaşanmaması için adayların sınav merkezine erken gitmeleri öneriliyor.

Sınavdan önce son gün nasıl değerlendirilmeli?
Uzmanlar, yoğun çalışmadan ziyade genel tekrar yapılmasını ve iyi bir uyku düzeninin korunmasını tavsiye ediyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi