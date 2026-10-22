KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta? KPSS Ortaöğretim hangi gün? KPSS Ortaöğretim giriş belgesi nereden nasıl alınır?

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Genel yetenek testi; sözel ve sayısal bölümden, genel kültür testi ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ve Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konularından oluşacak. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin ‘ais.osym.gov.tr’ adresinde erişime açıldı. Sınav sonuçlarının ise 19 Kasım’da açıklanacağı ifade edildi. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek. KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek. Takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri ‘KPSS Ortaöğretim’ sınav sonuçlarını etkilemeyecek.