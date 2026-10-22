KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta? KPSS Ortaöğretim hangi gün? KPSS Ortaöğretim giriş belgesi nereden nasıl alınır?
KPSS Ortaöğretim sınavı ile ilgili son dakika gelişmesi. 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta? KPSS Ortaöğretim hangi gün? KPSS Ortaöğretim giriş belgesi nereden nasıl alınır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili bir duyuru yayınladı. İşte tüm detaylar...
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2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvimle sınav tarihi ve saatleri belli oldu. Adayların özellikle sınav binalarına son giriş saatine dikkat etmesi gerekiyor. KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta? KPSS Ortaöğretim hangi gün? KPSS Ortaöğretim giriş belgesi nereden nasıl alınır? İşte tüm detaylar...
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (2 yıl) mezun olabilecek durumda bulunan adayların katılacağı belirtildi. 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenecek KPSS Ortaöğretim için 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav ise 12.25’te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
SINAVA GİRECEK ADAYLAR İÇİN HAYATİ BİLGİ
ÖSYM, sınava katılacak adaylara önemli bir hatırlatmada bulundu. 25 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavında saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacak. Sınavın başlamasına 15 dakika kala kapıların kapanacak olması nedeniyle adayların ulaşım planlarını önceden yapmaları ve sınav merkezlerine erken gitmeleri gerekiyor.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK MI?
Genel yetenek testi; sözel ve sayısal bölümden, genel kültür testi ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ve Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konularından oluşacak. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin ‘ais.osym.gov.tr’ adresinde erişime açıldı. Sınav sonuçlarının ise 19 Kasım’da açıklanacağı ifade edildi. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek. KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek. Takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri ‘KPSS Ortaöğretim’ sınav sonuçlarını etkilemeyecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebiliyor. KPSS sınav giriş belgesi almak için https://ais.osym.gov.tr adresine girilmesi, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle oturum açılması gerekiyor. Sistemde yer alan 2026-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgesi ekranından belge görüntülenerek çıktısı alınabiliyor.