KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ 2026: ÖSYM lise KPSS giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavına sayılı günler kaldı. 25 Ekim Pazar günü yapılacak sınava hazırlanan lise mezunu adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM'nin önceki sınavlarda uyguladığı takvim dikkate alındığında gözler 15-16 Ekim tarihlerine çevrildi. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nereden alınacak? İşte 2026 lise KPSS sınav tarihi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve sonuç takvimi...
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Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunlarının katılacağı 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek sınava 11 gün kaldı. Hazırlıklarını sürdüren adaylar ise hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı.
Sınav giriş belgeleri yayımlandığında adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgileri belli olacak. Belgeler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
14 Ekim 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin yayımlandığına ilişkin ÖSYM tarafından yapılmış yeni bir duyuru bulunmuyor.
Sınav yerlerini öğrenmek isteyen adayların bekleyişi devam ederken belgelerin önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.
ÖSYM, sınav giriş belgelerini yayımladığında adayların sınava girecekleri okulun adresini, bina ve salon bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülemelerine imkân tanıyacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde yayımlanması bekleniyor.
ÖSYM, sınav giriş belgelerini önceki uygulamalarında genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor. 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının 25 Ekim'de yapılacak olması nedeniyle ekim ayının ortası öne çıkıyor.
Ancak ÖSYM tarafından 2026 KPSS Ortaöğretim giriş belgeleri için henüz kesin bir açıklanma tarihi duyurulmadı. Sınav yerleri belli olduğunda adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak duyuruyla bilgilendirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine girerek belgelerine ulaşabilecek.
Adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sistemdeki ilgili sınavın giriş belgesi bölümünden sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri görüntülenebilecek.
Sınav giriş belgesinin çıktısının alınması ve sınav günü adayın yanında bulundurulması gerekiyor. Adayların belgelerinde yer alan sınav binasının adresini önceden kontrol etmeleri de önem taşıyor. Sınav sabahı yanlış binaya gidilmesi veya geç kalınması halinde sınava giriş mümkün olmayabilir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav süresi 130 dakika olacak.
Sınav saat 12.25'te sona erecek.
ÖSYM'nin sınav uygulama kuralları gereği adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav binasında erken saatlerde hazır bulunması gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki test uygulanacak.
Genel Yetenek testinde Türkçe ve matematik alanlarından 60 soru yer alacak. Genel Kültür testinde ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ile Türkiye ve dünyayla ilgili genel ve güncel sosyoekonomik konulara ilişkin toplam 60 soru sorulacak.
Böylece adaylar toplam 120 soruyu 130 dakikada yanıtlayacak.
Sınavın değerlendirilmesinde doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınacak. Her testte yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Sınava katılacak adayların yanlarında sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi bulundurmaları gerekiyor.
ÖSYM'nin kabul ettiği kimlik belgeleri arasında fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve geçerlilik süresi dolmamış pasaport bulunuyor. Diğer özel durumlarda geçerli belgeler için ÖSYM'nin sınav kılavuzundaki hükümler esas alınıyor.
Sınav giriş belgesinde adayın fotoğrafı, sınava gireceği bina ve salon bilgileri yer alacak. Adayların sınav günü yanlarında bulundurabilecekleri eşyalar ve sınav binasına alınmayacak nesneler de ÖSYM'nin sınav kurallarına göre belirlenecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.
Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Ortaöğretim düzeyindeki KPSS sonuçları, kamu kurumlarının lise mezunlarına yönelik personel alımlarında ilgili ilan ve yerleştirme koşulları çerçevesinde kullanılacak.
Sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından adayların sınav yerlerini kontrol etmeleri ve 25 Ekim Pazar günü için ulaşım planlarını buna göre yapmaları gerekiyor.