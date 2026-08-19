KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU 2026 BAŞLADI! ÖSYM AİS KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar?

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2026 KPSS Ön Lisans için normal dönemde belirlenen sınav ücreti 800 TL.



ÖSYM Başvuru Kılavuzu'nda, geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücretinin yüzde 50 artırımlı olarak ödeneceği açıkça belirtiliyor.



Buna göre 2026 KPSS Ön Lisans geç başvuru ücreti 1.200 TL oluyor.



Adayların yalnızca başvuru bilgilerini sisteme girmesi yeterli değil. ÖSYM kılavuzunda, sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvurularının tamamlanmamış sayılacağı ve işleme alınmayacağı özellikle belirtiliyor.



Bu nedenle başvurunun ardından ücret ödeme işleminin de tamamlandığından emin olmak gerekiyor.