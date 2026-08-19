KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU 2026 BAŞLADI! ÖSYM AİS KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar?
KPSS Ön Lisans geç başvuru ekranı, normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için açılıyor. ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans geç başvuruları 19-20 Ağustos tarihlerinde alınacak. Peki KPSS Ön Lisans geç başvuru nasıl yapılır, ÖSYM AİS başvuru ekranına nasıl girilir? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman? İşte 2026 KPSS Ön Lisans başvurusu hakkında merak edilenler...
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2026 KPSS Ön Lisans sınavına girmek isteyen ancak normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için son fırsat geldi. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans geç başvuru işlemleri 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 20 Ağustos 2026 Perşembe günü sona erecek.
Normal başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Bu tarihlerde başvurusunu tamamlayamayan adaylar, geç başvuru döneminde işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Geç başvuru döneminde sınav ücreti normal başvuru ücretinden farklı olacak. ÖSYM'nin 2026-KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu'na göre geç başvuru günlerinde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihleri şöyle:
Geç başvuru başlangıcı: 19 Ağustos 2026
Geç başvuru son günü: 20 Ağustos 2026
Son başvuru saati: 20 Ağustos 2026 saat 23.59
Dolayısıyla normal başvuru süresini kaçıran adayların işlemlerini 20 Ağustos saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.
ÖSYM'nin sınav takviminde 2026-KPSS Ön Lisans'ın normal başvuru tarihleri 29 Temmuz-10 Ağustos, geç başvuru tarihleri ise 19-20 Ağustos olarak yer alıyor.
KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026 KPSS Ön Lisans için normal dönemde belirlenen sınav ücreti 800 TL.
ÖSYM Başvuru Kılavuzu'nda, geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücretinin yüzde 50 artırımlı olarak ödeneceği açıkça belirtiliyor.
Buna göre 2026 KPSS Ön Lisans geç başvuru ücreti 1.200 TL oluyor.
Adayların yalnızca başvuru bilgilerini sisteme girmesi yeterli değil. ÖSYM kılavuzunda, sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvurularının tamamlanmamış sayılacağı ve işleme alınmayacağı özellikle belirtiliyor.
Bu nedenle başvurunun ardından ücret ödeme işleminin de tamamlandığından emin olmak gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KPSS Ön Lisans geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Adaylar ÖSYM AİS'e giriş yaptıktan sonra 2026-KPSS Ön Lisans sınavını seçerek başvuru adımlarını takip edebilecek.
ÖSYM kılavuzuna göre şartları uygun adaylar başvurularını internet üzerinden AİS aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebiliyor.
Başvurunun ardından adayların bilgilerini kontrol etmesi ve sınav ücretini belirtilen süre içerisinde yatırması gerekiyor.
ÖSYM AİS KPSS BAŞVURU EKRANI
KPSS Ön Lisans geç başvurusu yapacak adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlemlerini takip edebilir.
AİS'e T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle giriş yapılabildiği gibi uygun durumlarda e-Devlet üzerinden giriş seçeneği de kullanılabiliyor.
Başvuru tamamlandıktan sonra “Aday Başvuru Kayıt Bilgileri” kontrol edilmeli. ÖSYM de adayların başvuru bilgilerini başvuru süresi içerisinde AİS üzerinden kontrol etmelerini ve kayıt bilgilerinin dökümünü saklamalarını istiyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN 2026?
2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
ÖSYM kılavuzunda sınavın saat 10.15'te başlayacağı ve 130 dakika süreceği belirtiliyor.
Adayların sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının ise ÖSYM takvimine göre 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
KPSS ÖN LİSANS'A KİMLER BAŞVURABİLİR?
ÖSYM'nin 2026-KPSS Ön Lisans Kılavuzu'na göre sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile başvuru sırasında henüz mezun olmayan ancak sınav sonucunun iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar başvurabiliyor.
ÖSYM ayrıca adayların mezun oldukları en üst öğrenim düzeyinden KPSS'ye girmeleri gerektiğini belirtiyor.
Bir adayın 2026-KPSS'ye birden fazla öğrenim düzeyinden katılması mümkün değil. Örneğin 2026-KPSS Lisans'a başvurmuş bir adayın KPSS Ön Lisans'a başvurması sistem tarafından engelleniyor.
KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ÖSYM kılavuzuna göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.
Ön lisans düzeyindeki B grubu kadrolar için kullanılan puan türü ise KPSSP93.
ÖSYM ayrıca 2024 yılında yapılan KPSS'nin ön lisans düzeyindeki sonuçlarının geçerlilik süresinin, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandığında sona ereceğini belirtiyor.
KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?
KPSS Ön Lisans için geç başvuru süreci 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.
Normal başvuru dönemini kaçıran adayların bu tarihe kadar hem başvuru işlemlerini hem de geç başvuru ücretinin ödenmesine ilişkin işlemleri tamamlaması gerekiyor.
2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim'de yapılacak, sonuçlar ise 30 Ekim 2026'da açıklanacak.