KPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM KPSS Lisans sınav giriş belgesini yayımladı mı? İşte KPSS Lisans sınav giriş belgesi ekranı

1

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? KPSS Lisans sınavına sayılı günler kala adayların gündeminde tek bir konu var: Sınava hangi okulda, hangi salonda ve hangi sırada gireceklerini öğrenmek. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde binlerce aday, "KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak?", "KPSS giriş belgesi nasıl alınır?", "KPSS sınav yeri sorgulama ekranı açıldı mı?" ve "ÖSYM KPSS Lisans sınav yerlerini duyurdu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte tüm bu soruların kısa ve net yanıtları...