KPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM KPSS Lisans sınav giriş belgesini yayımladı mı? İşte KPSS Lisans sınav giriş belgesi ekranı
KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans sınavına günler kala binlerce aday sınava hangi okulda gireceğini araştırıyor. KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, sınav yeri sorgulama ekranı açıldı mı, KPSS Lisans sınav merkezi nasıl öğrenilir? İşte 2026 KPSS Lisans sınavlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar ve güncel gelişmeler.
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KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? KPSS Lisans sınavına sayılı günler kala adayların gündeminde tek bir konu var: Sınava hangi okulda, hangi salonda ve hangi sırada gireceklerini öğrenmek. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde binlerce aday, "KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak?", "KPSS giriş belgesi nasıl alınır?", "KPSS sınav yeri sorgulama ekranı açıldı mı?" ve "ÖSYM KPSS Lisans sınav yerlerini duyurdu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte tüm bu soruların kısa ve net yanıtları...
KPSS LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen yüz binlerce adayın katılacağı 2026 KPSS Lisans sınavı öncesinde gözler ÖSYM'den gelecek sınav yeri açıklamasına çevrildi.
27 Ağustos 2026 itibarıyla KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu. Sınava girecek adaylar, okul, bina, salon ve sıra bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinin ÖSYM'nin AİS sekmesinden görüntülemeye başladı.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. .
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
KPSS adaylarının en sık sorduğu soruların başında "KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" geliyor.
ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı kesin tarih 27 Ağustos oldu.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınav yerleri açıklandıktan sonra adaylar belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.
SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN
Sınav giriş belgesinde şu bilgiler yer alacak:
Sınav merkezi
Okul adı
Bina ve salon numarası
Sıra bilgisi
Sınav saati
Aday fotoğrafı
Kimlik kontrol bilgileri
Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için belgelerinin çıktısını sınav öncesinde almaları gerekiyor.
2026 KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ
KPSS Lisans maratonu eylül ayında başlayacak.
Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026
Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026
Sonuçların Açıklanması: 7 Ekim 2026
Sınava katılacak adayların sınav saatinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları ve ÖSYM kurallarını dikkatle incelemeleri tavsiye ediliyor.
KPSS SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
KPSS sınav yerleri yalnızca resmi sistemler üzerinden duyuruldu. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile oturum açarak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.
Belge üzerinde adayın hangi okulda, hangi salonda ve hangi sırada sınava gireceği ayrıntılı şekilde yer alacak. Sınav günü salon değişikliği yapılmayacağından adayların sınav merkezlerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.