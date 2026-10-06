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Köylülerin su sorunu bitti! Batman’da yeni içme suyu kaynağı bulundu

06.10.2026 - 14:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Güveçli mezrasında yaşanan içme suyu sorunu, yürütülen sondaj çalışmasıyla çözüme kavuştu. Açılan kuyudan saniyede 5 litre debiye sahip, tüketime uygun suya ulaşılırken, mezra sakinleri kesintisiz içme suyuna kavuşmanın sevincini yaşadı.

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1Köylülerin su sorunu bitti! Batman’da yeni içme suyu kaynağı bulundu

Batman İl Özel İdaresi, kırsal yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kozluk ilçesine bağlı Koçaklar köyünün Güveçli mezrasında yaşanan içme suyu sorununun çözümü amacıyla çalışma başlatıldı.

2Köylülerin su sorunu bitti! Batman’da yeni içme suyu kaynağı bulundu

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan saha incelemeleri ve sondaj çalışmaları sonucunda açılan kuyudan su elde edildi. Yapılan ölçüm ve analizlerde, saniyede 5 litre debiye sahip, tüketime uygun nitelikte içme suyu kaynağına ulaşıldığı belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Güveçli mezrası sakinleri kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.

3Köylülerin su sorunu bitti! Batman’da yeni içme suyu kaynağı bulundu

Batman İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kırsal bölgelerde vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi ve altyapı sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

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