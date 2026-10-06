Köylülerin su sorunu bitti! Batman’da yeni içme suyu kaynağı bulundu
06.10.2026 - 14:34Güncellenme Tarihi:
Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Güveçli mezrasında yaşanan içme suyu sorunu, yürütülen sondaj çalışmasıyla çözüme kavuştu. Açılan kuyudan saniyede 5 litre debiye sahip, tüketime uygun suya ulaşılırken, mezra sakinleri kesintisiz içme suyuna kavuşmanın sevincini yaşadı.
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İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan saha incelemeleri ve sondaj çalışmaları sonucunda açılan kuyudan su elde edildi. Yapılan ölçüm ve analizlerde, saniyede 5 litre debiye sahip, tüketime uygun nitelikte içme suyu kaynağına ulaşıldığı belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Güveçli mezrası sakinleri kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.
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Batman İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kırsal bölgelerde vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi ve altyapı sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.