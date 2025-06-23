Köylüler kuş gibi öttü, İspanyollar cevap verdi! Festival daveti Karadeniz'de böyle oluyor

"Yüzyıllık gelenek"

Kuş Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, yaptığı açıklamada, Kuş dilinin bölgede yüzyıllardır haberleşme amacıyla kullanıldığını belirterek "Amacımız bu kültürü tanıtmak ve geleceğe taşımak. Bölgedeki araziler oldukça engebeli. Yöre halkı, uzaktaki insanlarla haberleşmek amacıyla kuşdilini geliştirmiş. Özellikle düğün, cenaze, hastalık ve imece çağrılarında kuşdili hala yaygın olarak kullanılıyor. Karşıdan karşıya kilometrelerce mesafeden haber ulaştırmak için en etkili yol 'Islık Dili' ıslıkla yapılan sesler kuş sesine benzediği için de yörede Kuş Dili olarak biliniyor" dedi.