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Kötü kokuya dikkat! Meteoroloji'den azot dioksit uyarısı: Birçok şehirde etkisi hissedilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Türkiye'nin Batı ve Orta kesimlerinde azot dioksit kaynaklı puslu hava ve kötü kokular olabileceği bildirilirken yüksek basınçlı hava kütlesiyle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde havada klor benzeri koku oluşacak.

• 30 Kasım 2024 - 11:23 • Son Güncelleme:
• 30 Kasım 2024 - 11:23 • Son Güncelleme:
1Kötü kokuya dikkat Meteorolojiden azot dioksit uyarısı: Birçok şehirde etkisi hissedilecek

Hava durumu raporunda, cumartesi günü birçok şehirde "puslu" hava tahmin edilirken, bu bölgelerde azot dioksit gazı kaynaklı kötü bir kokunun hissedileceği ifade edildi. Azot dioksit gazının yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesinde geçici düşüşler bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra batı ve orta kesimlerdeki pek çok şehirde gazın etkileri hissedilecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah ve iç bölgelerde yüksek basıncın etkisi hava kalitesini bozuyor. Trafiğin yoğun olduğu şehirlerde sabah saatlerde “fotokimyasal smog” ve Azot Oksitler NOx denilen kirlilik artıyor. Kömur yakılan bölgelerde kükürt dioksit SO2 kirliliği artıyor. Maske takın N95" ifadelerini kullandı.

2ÇOK TEHLİKELİ BİR HAVA KİRLİLİĞİ

"ÇOK TEHLİKELİ BİR HAVA KİRLİLİĞİ"

Prof. Dr. Şen canlı yayında ise şu bilgileri aktardı:

Bu mevsim hava kirliğinin arttığı mevsimi. Meteorolojik hadiselerde hava kirliliğini artırıyor. 3-4 gündür Türkiye'nin üzerinde yüksek basınç sistemi var. Bu yüksek basınç sistemi atmosferde kararlı atmosfer haline getiriyor. Bu hava kirliliğinin kaynağı büyükşehirlerde ulaştırma. Bunlar sabah saatlerinde güneş ışığıyla birlikte ayrışmaya giriyorlar ve fotokimyasal smog adı verilen çok tehlikeli bir hava kirliliği meydana getiriyor. Motorlu taşıtlardan çıkan hava kirliliği var. Bunlar sabah saatlerinde ayrışmaya girip çok tehlikeli oluyorlar. Trafiği çok olan şehirlerde bu hava kirliliği olur. Trafiğin çok olduğu yerlerde durmayalım. Maske takalım. Maske de covid maskesi değil, N95 denilen maske var. Onun takılması lazım. Ciğerlerinize ve solunum sisteminizde hasarlar meydana getirebilir. Bu hava kirliliği zehirler sizi. Kömür yakılan yerlerden de kükürt oksitler çıkıyor. Sabah saatlerinde işiniz yoksa dışarı çıkmayacaksınız. Meteoroloji ve Çevre Bakanlığı'nın sitesinden öğrenebilirsiniz. Trafiği yoğun olan yerlerde fazla durmayın.

3BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumunda önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bölgelerde hava durumu ise şöyle:

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Az bulutlu

KONYA °C, 8°C

Az bulutlu

YOZGAT °C, 1°C

Az bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -5°C

Az bulutlu

KARS °C, 2°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Az bulutlu

VAN °C, 5°C

Az bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu