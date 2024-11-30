Kötü kokuya dikkat! Meteoroloji'den azot dioksit uyarısı: Birçok şehirde etkisi hissedilecek

"ÇOK TEHLİKELİ BİR HAVA KİRLİLİĞİ"

Prof. Dr. Şen canlı yayında ise şu bilgileri aktardı:



Bu mevsim hava kirliğinin arttığı mevsimi. Meteorolojik hadiselerde hava kirliliğini artırıyor. 3-4 gündür Türkiye'nin üzerinde yüksek basınç sistemi var. Bu yüksek basınç sistemi atmosferde kararlı atmosfer haline getiriyor. Bu hava kirliliğinin kaynağı büyükşehirlerde ulaştırma. Bunlar sabah saatlerinde güneş ışığıyla birlikte ayrışmaya giriyorlar ve fotokimyasal smog adı verilen çok tehlikeli bir hava kirliliği meydana getiriyor. Motorlu taşıtlardan çıkan hava kirliliği var. Bunlar sabah saatlerinde ayrışmaya girip çok tehlikeli oluyorlar. Trafiği çok olan şehirlerde bu hava kirliliği olur. Trafiğin çok olduğu yerlerde durmayalım. Maske takalım. Maske de covid maskesi değil, N95 denilen maske var. Onun takılması lazım. Ciğerlerinize ve solunum sisteminizde hasarlar meydana getirebilir. Bu hava kirliliği zehirler sizi. Kömür yakılan yerlerden de kükürt oksitler çıkıyor. Sabah saatlerinde işiniz yoksa dışarı çıkmayacaksınız. Meteoroloji ve Çevre Bakanlığı'nın sitesinden öğrenebilirsiniz. Trafiği yoğun olan yerlerde fazla durmayın.