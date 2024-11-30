Kötü kokuya dikkat! Meteoroloji'den azot dioksit uyarısı: Birçok şehirde etkisi hissedilecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Türkiye'nin Batı ve Orta kesimlerinde azot dioksit kaynaklı puslu hava ve kötü kokular olabileceği bildirilirken yüksek basınçlı hava kütlesiyle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde havada klor benzeri koku oluşacak.
• 30 Kasım 2024 - 11:23 • Son Güncelleme:
• 30 Kasım 2024 - 11:23 • Son Güncelleme: