KOOP-DES'ten üreten kadınlara 746 bin lira hibe!

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Zembul Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı Yıldız Gündüz ise sağlanan desteğin kooperatifin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duyulan ekipmanların temin edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Başkan Gündüz, "Zembul Kadın Kooperatifi çalışıyor, üretiyor. Evet kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama bir işletmenin ihtiyaçları gerçekten bitmiyor. Ne demirbaş ihtiyaçları ne tadilat ihtiyaçları bitiyor ve Zembul'ün fiziksel şartları çok zor olan bir işletme. Kazancımızdaki ilk hedefimiz daha çok kadınların çalışma şartlarının rahatlatılması. Örneğin başlarken hamur yoğurma makinamız yoktu, sürekli elimizle hamuru yoğuruyorduk ve bu ciddi bir kas gücü gerektirirdi. Sonra kazandıklarımızla birçok ekipman aldık. Bu yıl da yine ihtiyaçlarımızın bitmemesi nedeniyle Ticaret Bakanlığı'nın Kooperatifleri Destekleme programına başvurmuştuk. O programdan 746 bin lira makine ve ekipman desteği alacağız, buradaki ihtiyaçlarımız karşılanacak. Bu çok büyük bir katkı. Kadın kooperatiflerinin bu noktada destekleniyor olması, Ticaret Bakanlığı'nın bu programının uygulanmasının kolay olması yerelde İl Müdürlüklerinin, Valinin bu konuda ki desteği ve duyarlılığı gerçekten kooperatifleri geliştiren bir noktada. Bu destekler bizi teşvik ediyor" diye konuştu.