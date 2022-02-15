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    SağlıkKolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor! Felç riskini azaltıyor, tam bir enerji kaynağı...
    HaberlerSağlık Haberleri Kolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor! Felç riskini azaltıyor, tam bir enerji kaynağı...
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    Kolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor! Felç riskini azaltıyor, tam bir enerji kaynağı...

    Kolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor. Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor, aç karnına tüketildiğinde vücudun enerji ihtiyacını karşılıyor. Her sabah 1 yemek kaşığı yetiyor, kansızlığa çok iyi geliyor. Diş etlerini onarıyor, tam bir kalsiyum deposu ve kemikleri güçlendiriyor. Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin; potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir içeriyor. E vitamini sayesinde gribe yakalanmanızı engelliyor, balgam söktürücü özelliği sayesinde nefes almayı kolaylaştırıyor. Bağırsakları yumuşatıyor, kabızlığa iyi geliyor ve hafızayı güçlendiriyor. İştah açıcı bir özelliği ile kilo vermeyi hızlandırıyor. Saçları besliyor, saçların uzamasını sağlıyor ve erken beyazlamasını engelliyor.

    • 15 Şubat 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:
    • 15 Şubat 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:
    1Kolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor Felç riskini azaltıyor, tam bir enerji kaynağı...

    Dut pekmezi, lezzetli ve mucizeleriyle adeta ilaç gibi yiyeceklerin başında gelir. Besin değeri yüksek dut pekmezi hastalıklara karşı korur. Faydaları saymakla bitmeyen dut pekmezi mineral bakımından zengindir. Kilo alamayanların bir numaralı ilacı olan dur pekmezinden her sabah bir kaşık yerseniz olacaklara inanamayacaksınız.

    2Kolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor Felç riskini azaltıyor, tam bir enerji kaynağı...

    Dut pekmezi deyince akla ilk olarak hastalıklara karşı koruyu etkisi akıllara gelir. Vücut direncini artıran ve hastalıklara karşı koruyan dut pekmezi, özellikle soğuk havaların vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. İşte her sabah 1 yemek kaşığı dut pekmezi yemenin faydaları...

    3ANADOLU’NUN GELENEKSEL ÜRÜNÜ

    ANADOLU’NUN GELENEKSEL ÜRÜNÜ

    Anadolu'nun geleneksel ürünü olan pekmezin, vücudun ihtiyacı olan enerji, vitamin ve pek çok minerali karşıladığı biliniyor.

    Bu nedenle uzmanlar, özellikle kış mevsiminde hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini artırmak için dut pekmezi tüketilmesini öneriyor.

    4Kolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor Felç riskini azaltıyor, tam bir enerji kaynağı...

    Yüksek besin değerlerine sahip olan dut pekmezinin, yetişkinler tarafından günde 1-2 yemek kaşığı çocuklarda ise 1-2 tatlı kaşığı ölçüsünde tüketilmesi öneriliyor.

    Peki günde 1 yemek kaşığı dut pekmezi yemenin sağladığı faydalar nelerdir? İşte dut pekmezinin faydaları...

    5DUT PEKMEZİNİN FAYDALARI

    DUT PEKMEZİNİN FAYDALARI

    Her sabah 1 yemek kaşığı dut pekmezi yemek, kansızlığa iyi gelir.

    Aç karnına tüketildiğinde vücudun enerji ihtiyacını karşılar.

    6Kolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor Felç riskini azaltıyor, tam bir enerji kaynağı...

    Düzenli olarak dut pekmezi tüketmek, kolesterolü düşürür ve kalbi güçlendirir.

    Düzenli tüketildiği takdirde diş etlerini onarır. Diş ve diş eti problemi yaşıyorsanız keçiboynuzu pekmezi tüketin.

    7Kolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor Felç riskini azaltıyor, tam bir enerji kaynağı...

    Her sabah 1 yemek kaşığı dut pekmezi yemek, kansızlığa iyi gelir.

    Aç karnına tüketildiğinde vücudun enerji ihtiyacını karşılar.

    8Kolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor Felç riskini azaltıyor, tam bir enerji kaynağı...

    Düzenli olarak dut pekmezi tüketmek, kolesterolü düşürür ve kalbi güçlendirir.

    Düzenli tüketildiği takdirde diş etlerini onarır. Diş ve diş eti problemi yaşıyorsanız keçiboynuzu pekmezi tüketin.

    9Kolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor Felç riskini azaltıyor, tam bir enerji kaynağı...

    Düzenli tüketildiğinde tam bir koruyucudur.

    Vücut ısısını artırarak üşümeyi engeller.

    10Kolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor Felç riskini azaltıyor, tam bir enerji kaynağı...

    Lif bakımından zengin olan pekmez, bağırsakları yumuşatır ve kabızlığa iyi gelir.

    Kalp krizi geçirme ve felç riskini azaltır.

    Hafızayı güçlendirir.

    11Kolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor Felç riskini azaltıyor, tam bir enerji kaynağı...

    Dut pekmezi, iştah açıcı bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle kilo almak isteyenler tarafından tüketilebilir. Dut pekmezi saçları besler ve güçlendirir.

    Aynı zamanda saçların uzamasını sağlar ve erken beyazlamasını engeller. (Mynet)

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