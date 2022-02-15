Kolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor! Felç riskini azaltıyor, tam bir enerji kaynağı...

ANADOLU’NUN GELENEKSEL ÜRÜNÜ

Anadolu'nun geleneksel ürünü olan pekmezin, vücudun ihtiyacı olan enerji, vitamin ve pek çok minerali karşıladığı biliniyor.



Bu nedenle uzmanlar, özellikle kış mevsiminde hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini artırmak için dut pekmezi tüketilmesini öneriyor.