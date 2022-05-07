KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼! DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...

KÄ±yamet uçaÄŸÄ± göründü! Dünya nefesini tutup izliyor...
Ukrayna savaÅŸÄ±nda umduÄŸu zaferi bulamayan Rusya'da 9 MayÄ±s Zafer GÃ¼nÃ¼ askeri geÃ§it tÃ¶reni provasÄ±, baÅŸkent Moskova'nÄ±n KÄ±zÄ±l MeydanÄ±'nda bugÃ¼n yapÄ±ldÄ±. Rus Ordusunun birÃ§ok biriminin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶ren provasÄ±, Rusya'nÄ±n askeri gÃ¼cÃ¼nÃ¼n bir gÃ¶sterisi oldu.
Rusya'nÄ±n 9 MayÄ±s 1945 yÄ±lÄ±nda Nazi AlmanyasÄ±na karÅŸÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± zaferi kutlayan Rus ordusu, bu yÄ±lki kutlamalar iÃ§in KÄ±zÄ±l Meydan'da kÄ±yafetli prova gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, tÃ¶ren provasÄ±na 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra T-34-85 tanklarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uÃ§ak ve helikopterle katÄ±ldÄ±. BatÄ± basÄ±nÄ±nda Rusya iÃ§in tarihi bir Ã¶neme sahip 9 MayÄ±s'ta ya iÅŸgale son vereceÄŸi ya da tam bir savaÅŸ ilan edeceÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine Zafer GÃ¼nÃ¼, bu yÄ±l ayrÄ± bir Ã¶nem kazandÄ±.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda "1941-1945 BÃ¼yÃ¼k Vatanseverlik SavaÅŸÄ± Zaferi'nin 77. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle dÃ¼zenlenen askeri geÃ§it tÃ¶reninin kostÃ¼mlÃ¼ provasÄ± bugÃ¼n Moskova'nÄ±n KÄ±zÄ±l MeydanÄ±'nda yapÄ±ldÄ±" ifadelerini kullandÄ±.Â Â
KIYAMET UÃ‡AÄžIDA YER ALDI Â Â
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Puti'nin 'KÄ±yamet UÃ§aÄŸÄ± veya UÃ§an Kremlin' olarak adlandÄ±rÄ±lanÂ Ilyushin II-80'de tÃ¶ren provasÄ±nda yerini aldÄ±.
Ilyushin Il-80, bir nÃ¼kleer savaÅŸ patlak verdiÄŸinde Putin'in savaÅŸÄ± yÃ¶netmeye devam etmesine izin verecek acil durum stratejik ekipmanÄ±na sahip Rus yapÄ±mÄ± bir uÃ§ak olarak biliniyor.