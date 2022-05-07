KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼! DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...

Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uÃ§ak ve helikopterle katÄ±ldÄ±. BatÄ± basÄ±nÄ±nda Rusya iÃ§in tarihi bir Ã¶neme sahip 9 MayÄ±s'ta ya iÅŸgale son vereceÄŸi ya da tam bir savaÅŸ ilan edeceÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine Zafer GÃ¼nÃ¼, bu yÄ±l ayrÄ± bir Ã¶nem kazandÄ±.