KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼! DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...

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KÄ±yamet uçaÄŸÄ± göründü! Dünya nefesini tutup izliyor...

Ukrayna savaÅŸÄ±nda umduÄŸu zaferi bulamayan Rusya'da 9 MayÄ±s Zafer GÃ¼nÃ¼ askeri geÃ§it tÃ¶reni provasÄ±, baÅŸkent Moskova'nÄ±n KÄ±zÄ±l MeydanÄ±'nda bugÃ¼n yapÄ±ldÄ±. Rus Ordusunun birÃ§ok biriminin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶ren provasÄ±, Rusya'nÄ±n askeri gÃ¼cÃ¼nÃ¼n bir gÃ¶sterisi oldu.

RUSYA, (DHA)
â€¢ 07 MayÄ±s 2022 - 16:21 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
RUSYA, (DHA)
â€¢ 07 MayÄ±s 2022 - 16:21 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
1KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...

Rusya'nÄ±n 9 MayÄ±s 1945 yÄ±lÄ±nda Nazi AlmanyasÄ±na karÅŸÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± zaferi kutlayan Rus ordusu, bu yÄ±lki kutlamalar iÃ§in KÄ±zÄ±l Meydan'da kÄ±yafetli prova gerÃ§ekleÅŸtirdi.

2KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, tÃ¶ren provasÄ±na 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra T-34-85 tanklarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

3KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...

Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uÃ§ak ve helikopterle katÄ±ldÄ±. BatÄ± basÄ±nÄ±nda Rusya iÃ§in tarihi bir Ã¶neme sahip 9 MayÄ±s'ta ya iÅŸgale son vereceÄŸi ya da tam bir savaÅŸ ilan edeceÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine Zafer GÃ¼nÃ¼, bu yÄ±l ayrÄ± bir Ã¶nem kazandÄ±.

4KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda "1941-1945 BÃ¼yÃ¼k Vatanseverlik SavaÅŸÄ± Zaferi'nin 77. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle dÃ¼zenlenen askeri geÃ§it tÃ¶reninin kostÃ¼mlÃ¼ provasÄ± bugÃ¼n Moskova'nÄ±n KÄ±zÄ±l MeydanÄ±'nda yapÄ±ldÄ±" ifadelerini kullandÄ±.Â  Â 

5KIYAMET UÃ‡AÄžIDA YER ALDI

KIYAMET UÃ‡AÄžIDA YER ALDI Â Â

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Puti'nin 'KÄ±yamet UÃ§aÄŸÄ± veya UÃ§an Kremlin' olarak adlandÄ±rÄ±lanÂ Ilyushin II-80'de tÃ¶ren provasÄ±nda yerini aldÄ±.

6KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...

Ilyushin Il-80, bir nÃ¼kleer savaÅŸ patlak verdiÄŸinde Putin'in savaÅŸÄ± yÃ¶netmeye devam etmesine izin verecek acil durum stratejik ekipmanÄ±na sahip Rus yapÄ±mÄ± bir uÃ§ak olarak biliniyor.

7KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
8KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
9KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
10KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
11KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
12KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
13KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
14KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
15KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
16KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
17KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
18KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
19KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
20KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
21KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
22KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
23KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
24KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
25KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
26KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
27KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
28KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
29KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
30KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
31KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
32KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
33KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
34KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
35KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
36KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
37KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
38KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
39KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
40KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
41KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
42KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
43KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
44KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
45KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
46KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
47KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
48KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
49KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
50KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
51KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
52KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
53KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
54KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
55KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
56KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
57KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
58KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
59KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
60KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
61KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
62KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
63KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
64KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
65KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
66KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
67KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
68KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
69KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
70KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
71KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
72KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
73KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
74KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
75KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
76KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
77KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
78KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
79KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
80KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
81KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
82KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
83KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
84KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
85KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
86KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
87KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
88KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
89KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
90KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
91KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
92KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
93KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...
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KÄ±yamet uçaÄŸÄ± göründü! Dünya nefesini tutup izliyor...

KÄ±yamet uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼! DÃ¼nya nefesini tutup izliyor...

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