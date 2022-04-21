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MagazinKıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da aynısını yaptı! Kızının adını açıkladı...
HaberlerMagazin Haberleri Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da aynısını yaptı! Kızının adını açıkladı...
• 21 Nisan 2022 - 11:24 • Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da aynısını yaptı! Kızının adını açıkladı...

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra oyuncu Selahattin Paşalı da çocuğunun adını rol aldığı diziden esinlenerek koydu. Lara Tümer ile nikah masasına oturan ve ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Paşalı, başrol oynadığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinden esinlenerek kızına "Leyla Pera" adını vereceklerini söyledi.

• 21 Nisan 2022 - 11:24 • Son Güncelleme:
1Kıvanç Tatlıtuğdan sonra Selahattin Paşalı da aynısını yaptı Kızının adını açıkladı...
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Kalp Atışı, Leke, Babil ve Aşk 101 dizilerindeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran Selahattin Paşalı, son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı.

2Kıvanç Tatlıtuğdan sonra Selahattin Paşalı da aynısını yaptı Kızının adını açıkladı...

Genç yaşta şöhreti yakalayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturdu. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nin ödül törenine katılan Paşalı, bebeklerine koyacakları ismi açıkladı.

3PERA PALASTA GECE YARISININ DEVAMI GELECEK

"PERA PALAS'TA GECE YARISI'NIN DEVAMI GELECEK"

Törende Gazete Magazin'e açıklamalar yapan oyuncu, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hakkında, "Elimden geleni yapmaya çalıştım.

4Kıvanç Tatlıtuğdan sonra Selahattin Paşalı da aynısını yaptı Kızının adını açıkladı...

Tüm ekip ile güzel bir iş çıkardık. Devamı gelecek. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Popülerlik beni korkutmaz tam tersine daha fazla başarılı ve mütevazi olmak için beni motive eder" dedi.

5BEBEĞİN ADI LEYLA PERA OLACAK

BEBEĞİN ADI LEYLA PERA OLACAK

Lara Tümer ile ilk bebeklerini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Paşalı, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok güzel bir yıl geçiriyorum. Bebeğin ismi Leyla Pera Paşalı olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

6KIVANÇ TATLITUĞUN İZİNDEN GİTTİ

KIVANÇ TATLITUĞ'UN İZİNDEN GİTTİ

Başak Dizer'le yıllar önce rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün kucaklarına aldığı oğullarına Kurt Efe adını koydu. Selahattin Paşalı da Tatlıtuğ'un izinden giderek çocuğuna rol aldığı dizinin adını verdi. (Mynet)

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