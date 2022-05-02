Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk yorum
İkinci kez anne-baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinden yakışıklı oyuncu, önceki gün Ulus'ta bulunan spor salonundan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle konuşan İmirzalıoğlu, meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un önceki haftalarda dünyaya gelen oğlu Kurt Efe hakkında konuştu.
Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, altı yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girmiş, nikâh törenine sadece 40 kişi katılmıştı. Ünlüler dünyasının popüler çiftinden geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.
BABASININ KOPYASI
Bir erkek bebek bekleyen Tatlıtuğ ile Dizer, 15 Nisan Cuma sabahı oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Doğuma giren 38 yaşındaki oyuncu, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenilmişti.
"DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU"
Sonrasında ise dijital bir platformda yayınlanan 'Yakamoz S-245'te rol alan Tatlıtuğ, yönetmenler Tolga Karaçelik, Umut Aral ve oyuncular Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı, Hakan Salınmış ile birlikte dizinin yayına girişini bir yemekle kutlamıştı. Ekip, Maslak'ta basına kapalı olarak gerçekleşen yemek sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.