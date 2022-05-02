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MagazinKıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk yorum
HaberlerMagazin Haberleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk yorum
• 02 Mayıs 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk yorum

İkinci kez anne-baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinden yakışıklı oyuncu, önceki gün Ulus'ta bulunan spor salonundan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle konuşan İmirzalıoğlu, meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un önceki haftalarda dünyaya gelen oğlu Kurt Efe hakkında konuştu.

• 02 Mayıs 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:
1Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizerin oğlu Kurt Efe kime benziyor Kenan İmirzalıoğlundan ilk yorum
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Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, altı yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girmiş, nikâh törenine sadece 40 kişi katılmıştı. Ünlüler dünyasının popüler çiftinden geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.

2BABASININ KOPYASI

BABASININ KOPYASI

Bir erkek bebek bekleyen Tatlıtuğ ile Dizer, 15 Nisan Cuma sabahı oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Doğuma giren 38 yaşındaki oyuncu, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenilmişti.

3KIVANÇTAN İLK AÇIKLAMA

KIVANÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Yakışıklı oyuncu, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti:

4Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizerin oğlu Kurt Efe kime benziyor Kenan İmirzalıoğlundan ilk yorum

Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.

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"DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU"

Sonrasında ise dijital bir platformda yayınlanan 'Yakamoz S-245'te rol alan Tatlıtuğ, yönetmenler Tolga Karaçelik, Umut Aral ve oyuncular Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı, Hakan Salınmış ile birlikte dizinin yayına girişini bir yemekle kutlamıştı. Ekip, Maslak'ta basına kapalı olarak gerçekleşen yemek sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk yorum

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