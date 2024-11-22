Kışın altın yıldızı pazar tezgahlarında yerini aldı! 'Bu sene bolluk var, fiyatlar düştü'
Kış aylarının vazgeçilmezi kestanede geçen yıl yerli üretimde rekoltesindeki düşüklük ve talebe karşılık verebilmek amacıyla Çin'den ucuz fiyata getirilip pazarlarda satılan Çin kestanesi bu kış pazarlarda yok. Çin'de hayvan yemi olarak kullanılırken fiyatındaki düşüklük sebebiyle ithal edilip Türkiye'de pazara çıkan ithal Çin kestanesine bu yıl yerli kestanede yaşanan bolluk sebebiyle ilgi gösterilmiyor.
İHA
• 22 Kasım 2024 - 12:18 • Son Güncelleme:
İHA
• 22 Kasım 2024 - 12:18 • Son Güncelleme: