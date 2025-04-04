Kırıkkale'de 'koku' faciası! Onlarca küçükbaş hayvan telef oldu!
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde menfezdeki dereden yayılan keskin koku küçükbaş hayvanları zehirledi, 23 hayvan telef oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle 77 hayvan da son anda kurtarıldı. Hacıbalı köyü muhtarı İbrahim Sağkol, olayın akşam saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Bugün akşam saatlerinde köylümüz Sakin Ulusoy beni aradı. 'Muhtarım yetiş, hayvanlarım telef oluyor' dedi. Olay yerine geldiğimizde menfezin altında hayvanların içeri girdiğini ve ağır bir koku olduğunu fark ettik. Kendisi de biraz içeride durmuş, yarı baygın durumdaydı. Ben de hayvanları kurtarmak için müdahale etmek istedim ama giremedik' dedi.
İHA
• 04 Nisan 2025 - 07:18 • Son Güncelleme:
İHA
• 04 Nisan 2025 - 07:18 • Son Güncelleme: